La Junta instala más 13.000 de Aulas Digitales Interactivas en Sevilla para "apostar por el futuro educativo"

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, ha comenzado la distribución e instalación de un total de 13.191 Aulas Digitales Interactivas (ADIs) en 810 centros educativos de la provincia de Sevilla.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de una actuación que en la provincia de Sevilla cuenta con una inversión superior a los 37.035.797,5 euros. Así, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, la ha definido como "una apuesta estratégica por el futuro de la educación en Sevilla". En toda Andalucía, la Consejería instalará un total de 59.476 ADIs de las que 13.191 serán en la provincia sevillana, el 22,2 por ciento del total andaluz.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que este proyecto supone "un avance decisivo" en la equidad educativa al actuar como "palanca fundamental" para superar las "desigualdades tecnológicas". De esta forma, el objetivo del proyecto pasa por implementar "metodologías más innovadoras y participativas", adaptadas a las demandas actuales. También ha explicado que ofrecerá al alumnado "las herramientas necesarias" para desarrollar al máximo sus competencias digitales y académicas.

El delegado del Gobierno ha destacado que la Junta de Andalucía está dotando a los centros educativos de "la tecnología necesaria" para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a los jóvenes para los retos de una sociedad digital. Además, la dotación de Aulas Digitales Interactivas supone, a su juicio, "el complemento perfecto" a la distribución de dispositivos portátiles, realizado en anteriores actuaciones, al crear "un ecosistema tecnológico robusto" al servicio de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades.

De esta forma, el proceso de distribución e instalación de los paneles digitales ya ha comenzado en toda Andalucía y se desarrollará progresivamente en los próximos meses, llegando a aulas andaluzas de 4.000 colegios de Infantil y Primaria, Institutos de Secundaria, centros de Formación Profesional, Conservatorios, Escuelas de Arte, Centros de Educación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas, entre otros, según ha expresado la Junta.

En paralelo, Sánchez ha indicado que esta medida tiene un doble objetivo. Por un lado, "mejorar el equipamiento tecnológico de las aulas para avanzar hacia una educación de mayor calidad", y, por otro, "facilitar la integración efectiva de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo trabajar en cualquier modalidad".

La Junta ha asegurado que cada Aula Digital Interactiva (ADI) parte de una base tecnológica común: un panel digital interactivo de gran formato --más de 74 pulgadas-- con ordenador integrado (OPS) y sistema de microfonía inalámbrica.

Así, en la provincia de Sevilla se conformarán un total de 9.768 en formato fijo y 2.999 móviles. Además, se potencia áreas pedagógicas mediante complementos específicos para Audiovisual --producción multimedia--, Steam --robótica, impresión 3D, ciencia, adaptado por etapas-- y Taller de Radio --creación de contenidos sonoros--. De hecho, la provincia sevillana contará con 2.485 complementos audiovisuales interactivos, según el Gobierno andaluz.

De este modo, el responsable de la Administración andaluza en Sevilla ha explicado que en la asignación de estas ADIs a cada centro de la provincia de Sevilla se ha partido de una "detección de necesidades" realizada en consulta con los equipos directivos y los coordinadores de Transformación Digital Educativa (TDE) durante el curso 2022-2023.

Además, ha puntualizado que "se han considerado las necesidades específicas" de determinadas tipologías de centros, buscando atender de forma adecuada al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), y se ha adecuado la distribución a la red de centros en funcionamiento en el presente curso.

EJEMPLOS EN LA PROVINCIA

La Junta de Andalucía ha detallado esta dotación. Así, en el caso de La Rinconada, con una inversión superior a los 911.399 euros, se instalarán nuevas ADIs en 16 centros y en Dos Hermanas, las nuevas aulas llegarán a 50 centros, gracias a una inversión de más de 2.703.130 euros.

Por su parte, en Carmona, se ha destinado un montante de 547.345,6 euros para dotar a trece centros educativos y en Coria del Río, con 605.978,09 euros, se instalarán AIDs en un total de once centros; dos en El Real de la Jara, tras más de 37.083 euros, y, en Sevilla, 216 centros educativos contarán con nuevas Aulas Digitales Interactivas tras invertir 10.221.144,27 euros.

En cuanto a Burguillos, se instalarán en cuatro centros con cerca de 200.000 euros de inversión y en Lora del Río, con más de 413.639 euros, en diez centros. Tanto en Cazalla de la Sierra como en Constantina, seis centros dispondrán de las nuevas aulas. Para ello, en la localidad cazallera se invertirá 183.141,44 euros y en la vecina Constantina, 205.258 euros.

En Sanlúcar la Mayor, con más de 290.535 euros, cinco centros dispondrán de las nuevas dotaciones y en Mairena del Aljarafe en quince centros se invertirá 837.891 euros. A su vez, en Tomares, se han invertido más de 471.638 euros para llegar a siete centros educativos y en Los Palacios y Villafranca, 16 centros educativos contarán con las nuevas AIDs tras destinar más de 892.646 euros.

Además, catorce centros educativos de Morón de la Frontera dispondrán de estas aulas y en ellos se invierte más de 612.283. Asismimo, en Osuna, con más de 421.082 euros invertidos se dotarán otros once centros. Cinco serán en Montellano, tres en Los Molares, otros tres centros educativos en Marinaleda y siete en Estepa. Se suman cuatro centros en Herrera y un total de 18 en Utrera, así hasta completar los 106 municipios de la provincia de Sevilla.