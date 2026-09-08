Los embalses andaluces se sitúan al 72% de su capacidad y pierden casi 100 hm3 en la última semana

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 8 de septiembre al 72,02% (7.983hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.957 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 45,34% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 34 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 37,64%, con 4.173 hm3, pero pierden 91 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 71,7%, con 5.759 hm3, 70 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.887 hm3) y mejoran en 2.189 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.570 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 66,5%, con 781 hm3, doce menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (482 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 560 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 164 hm3, al 71,6% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (159 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 170 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 77,5% de su capacidad total, con 1.279 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 553 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 726, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (645 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 62,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 35.073 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 802 hm3 (el 1,4% de la capacidad total de los embalses).