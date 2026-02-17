Los embalses andaluces superan el 81% de capacidad tras ganar otros 622 hectómetros en la última semana

Imagen del embalse La Viñuela mostrando un embalsamiento de agua superior al 80% de su capacidad total. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 81,66% (9.051 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 622 hm3 respecto a hace una semana y encadenan así once semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces registran 39,61 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 42,05%, con 4.661 hm3 y más de 43 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.612 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 80,56%, con 6.469 hm3, lo que se traduce en 496 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.293 hm3); y mejoran en 3.921 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.548 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 73,85% y se sitúa en 867 hectómetros cúbicos registrados, lo que suponen 34 más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (478 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 388 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve descenso en sus reservas con 215 hm3, tres menos que hace una semana, y se sitúan al 93,89% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (184 hm3), y cuentan con 31 hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 184 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 90,85% de su capacidad total, con 1.500 hm3, 95 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 1.008 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 492, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (706 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 82,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.229 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumenta durante este período en 2.888 hm3 (el 5,2 % de la capacidad total de los embalses).