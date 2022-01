Empleados de Atento en Jaén reclaman frenar el "disparate" del ERE y lamentan que la negociación está "en punto muerto"

JAÉN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empleados de Atento en Jaén han insistido este viernes en frenar el "disparate" del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa y que supondría el despido de casi 150 personas, al tiempo que han lamentado que la negociación está "en punto muerto".

Así lo ha señalado a los periodistas el presidente del comité de empresa, Jesús Gallo, para el que no se puede comprender esta medida que afectaría a los trabajadores actualmente en ERTE, ya que la compañía "en los últimos cinco meses ha realizado más de 800 contratos en otras provincias y en Jaén son solo 20 personas las que ha podido reubicar".

"Como no está acreditando las causas para ese despido, no nos queda más remedio que salir a las calles para que la sociedad sepa lo que está pasando", ha asegurado, no sin añadir que, "si finalmente se lleva a cabo esta sinrazón", los empleados serían despedidos "a partir del 16 de febrero".

Al hilo, ha apuntado que "lejos de avanzar" o mejorar, las negociaciones "están en punto muerto, sino empeorando" porque van "recabando documentación" con la que se aprecia que el "disparate" es cada vez "más grande". En este sentido, ha subrayado que al principio pensaban que solo se habían hecho 130 contratos en otros lugares, pero han descubierto que son esos más de 800 mientras "en Jaén niegan el trabajo".

Cuestionado, además, por el argumento ofrecido por Atento sobre que los clientes no quieren que la labor que contratan se haga desde Jaén, ha recalcado que "no lo han podido acreditar" y "en ningún contrato pone que un trabajo no se puede hacer desde Jaén igual que desde cualquier otro punto del país".

"Se excusa en que el cliente no quiere, pero no lo demuestra con documentos", ha declarado Gallo, quien ha defendido la labor de unos trabajadores que han sido "esenciales" en "lo más duro de la pandemia" y a los que, de momento, "no han dado ninguna justificación" para este ERE.

APOYOS

En la manifestación, la plantilla de Atento en Jaén ha contado con el respaldo de diversas organizaciones, como PSOE, PP o Izquierda Unida. El coordinador general de esta última en Andalucía, Toni Valero, ha expresado su apoyo a "una lucha legítima" ante la intención de poner a trabajadores "en la calle" por parte de "una multinacional que ha recibido ingentes ayudas públicas y que para nada atraviesa una situación difícil". Y, ello, además, "en una provincia que sufre una de las tasas más elevadas del país".

Ha defendido que "no se puede mirar hacia otro lado" y "quien tiene competencias de poder resolver este asunto tiene que ejercerlas". "Y esas competencias de mediación están en la Junta de Andalucía", ha apostillado. Por ello, debe "presionar" para que "se ponga en el sentido común" y no despida a ningún trabajador.

Igualmente, Valero ha reclamado esa mediación para que los empleados "no se vean desprotegidos ante otro claro caso de barrabasada de una multinacional, que ve cómo, si el gobierno actúa, se ve con manga ancha para hacer lo que le dé la gana".

El secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes, también ha manifestado el apoyo total a la plantilla ante el ERE. "Lo mejor que tiene Atento en Jaén son sus trabajadores y trabajadoras, con una amplia experiencia atendiendo a sus clientes vía telefónica. Y no es de justicia que, mientras esta empresa está volcando carga de trabajo en otros centros del territorio nacional, no sean capaces de buscar carga suficiente en un centro que ha sido ejemplar", ha dicho.

Desde el PP, el portavoz en la Diputación, Miguel Contreras, ha abogado por "estar al lado de los trabajadores" de una compañía que "en principio no presenta dificultades económicas ni tampoco de producción ni organización". "Presta un servicio a través del teléfono y la provincia de Jaén tiene las condiciones idóneas para que este tipo de empresas sigan prestando sus servicios", ha comentado, no sin recordar que Atento "se benefició de la aportación del suelo" por parte del consorcio de Ferias Jaén y "tiene que cumplir con la provincia".

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Jaén celebrado este mismo viernes ha aprobado una declaración institucional suscrita por todos los grupos políticos municipales en apoyo a los trabajadores de Atento, incursos en el citado expediente de regulación de empleo que afecta inicialmente a 147 personas.