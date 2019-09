Empleo defiende que no se puede comparar datos de siniestralidad laboral tras nuevas normas

Actualizado 23/08/2019 9:19:48 CET

SEVILLA, 23 Ago.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta ha advertido de que no se puede "bajar la guardia" contra la siniestralidad laboral y que un aumento de la actividad y el empleo, no puede justificar ni venir aparejada de un aumento de los accidentes laborales. Asimismo, considera "inasumible" cualquier dato que no sea "cero".

Así se ha pronunciado el departamento del ramo en un comunicado, después de que UGT FICA-A haya exigido a la Administración un plan de choque "urgente" contra la siniestralidad en Andalucía por el aumento de los accidentes laborales causado por "el repunte de la actividad de la construcción y la precariedad laboral".

Desde la Consejería se asegura que su compromiso en este ámbito es claro y su trabajo está encaminado a erradicar toda siniestralidad laboral, ámbito que genera unas cifras que son objeto de análisis permanente por parte del departamento que lidera Rocío Blanco, todo ello con el objetivo de adaptar las políticas públicas en esta materia a las necesidades que se van detectando.

Asimismo, considera necesario trasladar que los últimos cambios normativos provocan que desde enero de 2019 todos los accidentes de trabajo que sufran los trabajadores acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social se visualicen en las cifras oficiales de siniestralidad laboral, dato que antes no se registraba en las estadísticas de años anteriores.

De este modo, según añade, las cifras de este ejercicio no pueden ser comparables a años anteriores porque este factor no se incluía en la estadística. Desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo "no podemos retroceder ni un paso en el empeño de eliminar la siniestralidad laboral y poder, entre todos los sectores implicados, conseguir que las cifras disminuyan y que la prevención sea un elemento imprescindible en cualquier situación laboral", apuntan.

En este sentido, el Gobierno Andaluz cuenta con un marco de actuación estructurado a través de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, diseñada para abordar la planificación y ejecución de las políticas públicas en esta materia.

Para ello, el diseño del II Plan de Actuación, en vigor durante los años 2019 y 2020, mantiene las premisas del refuerzo de las comprobaciones del cumplimiento normativo en los centros de trabajo, el apoyo a la PYME andaluza o el refuerzo y la diversificación de las líneas de incentivos existentes, entre otras.