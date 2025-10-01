Empleo refuerza las campañas de sensibilización para promover la seguridad y la salud laboral

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en comisión parlamentaria. A fecha de 01 de octubre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl), viene reforzando las campañas de sensibilización y difusión que impulsa en radio, televisión, prensa digital, web y redes sociales --Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, X y Twitch-- para "intensificar" la promoción de la seguridad y la salud laboral en el trabajo en Andalucía.

Así lo ha trasladado la consejera andaluza del ramo, Rocío Blanco, durante una comparecencia en comisión parlamentaria sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno andaluz para reducir la siniestralidad en el trabajo, "una lacra del mercado laboral respecto a la que no podemos bajar la guardia ni mirar hacia otro lado".

Para combatirla, como ha expresado Blanco, "todos tenemos un papel que ejercer, los gobiernos son los responsables de impulsar normativas y servicios para garantizar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores; los empleadores tienen que garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, y los empleados deben trabajar de manera segura, protegerse y no poner en peligro a otros, conocer sus derechos y participar en la implementación de las medidas preventivas".

Entre otras medidas, el Iaprl viene reforzando las campañas de sensibilización, como es el caso de la campaña del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá continuidad para concienciar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales. En concreto, en octubre se difundirá a través de las principales radios de ámbito local y regional, estando previstas unas 300 cuñas y un alcance de 7,6 millones de impactos.

En cuanto a las redes sociales, la planificación contempla más 15 millones de impactos publicitarios en Andalucía, sumado a unas 450.000 visualizaciones de las piezas de video.

Otras de las campañas a las que se ha referido Blanco es la relativa a la prevención frente al estrés térmico por calor, que refuerza durante los meses más calurosos, para sensibilizar especialmente en sectores como la construcción, la agricultura o la logística; la campaña sobre enfermedades profesionales, lanzada en marzo y reforzada en septiembre, para poner el foco especialmente sobre las vinculadas a la exposición a agentes cancerígenos; y la relativa a movilidad segura, puesta en marcha en junio para sensibilizar sobre una mejora efectiva de la seguridad laboral vial.

A estas le seguirán, este mes, una campaña sobre riesgos psicosociales en el ámbito laboral, que abordará temas como el estrés laboral, el acoso en el trabajo y otros factores que pueden afectar la salud mental de los trabajadores, y un recordatorio, en noviembre, de la campaña sobre caída en altura, por ser un riesgo transversal, común a multitud de sectores y ocupaciones, de especial gravedad en cuanto a sus consecuencias y recurrente en el tiempo.

En 2024 estas acciones superaron ampliamente los objetivos previstos, alcanzando cerca de 30 millones de impresiones en prensa online y más de 15 millones en redes sociales, destacando especialmente las campañas del Plan de Choque contra la Siniestralidad, el Estrés Térmico por Calor y la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hasta junio de 2025, las campañas ya han logrado más de 11 millones de impresiones en prensa online y 4,7 millones en redes, manteniendo su eficacia y presencia en públicos clave.

El Iaprl cuenta también con unas ayudas relacionadas con la prevención de riesgos laborales en general y la cultura preventiva en particular, dotadas con casi dos millones de euros, lo que supone un 32% más respecto a 2024.

UNA PLANIFICACIÓN AMBICIOSA

Con todo, Blanco ha destacado que la Consejería tiene una planificación estratégica ambiciosa en este marco, que ha ejecutado a través de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2023 (Easst) y el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía y, actualmente, mediante la Estrategia 2024-2028, que es fruto de la experiencia adquirida y de un intenso trabajo conjunto con los agentes sociales y económicos más representativos de la comunidad.

Esta nueva Estrategia, que promueve la cultura preventiva y una gestión eficaz de los riesgos laborales, contempla una inversión de 48 millones de euros durante sus cinco anualidades de vigencia a través de siete objetivos generales fijados y alineados con el Marco Estratégico sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 de la Unión Europea y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Al calor de estos planes, si bien ha advertido de que "las cifras de accidentes laborales nunca pueden ser satisfactorias", la consejera ha señalado que "la evolución de la siniestralidad laboral durante 2024 y el presente ejercicio muestra algunos signos de contención".

Entre otros datos, ha apuntado que en el 2024 la siniestralidad laboral en Andalucía descendió respecto al año anterior un 2,85%, mientras que en lo que llevamos de año, el avance de datos de enero a julio muestra otro descenso del índice de incidencia del 5,92% respecto al mismo periodo de 2024.

LA OPOSICIÓN

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Purificación Fernández, ha advertido de que "la realidad es muy distinta a la que pinta la consejera", recordando que hasta mayo de este año se han registrado en Andalucía 41.483 accidentes laborales con baja. "Es cierto que hemos mejorado algo, un 3,6%, pero si seguimos a este ritmo vamos a superar los datos de 2024", ha alertado, precisando que estos accidentes incluyen "421 graves y, desgraciadamente, 50 muertes".

Fernández ha pormenorizado que de esos fallecidos "22 eran del sector servicios, 14 de la construcción, siete de la industria y otros siete de agricultura", para cuestionar la eficacia de la Estrategia Andaluza 2024-2028 y el plan de choque de la Junta. "La realidad es que esos planes no atacan de raíz el problema. Vemos también la falta de formación real en prevención de riesgos y el abandono que sufren las pequeñas empresas", ha aseverado.

La diputada de Vox ha señalado además que "hasta marzo de este año se han impuesto 1.463 sanciones en prevención de riesgos, un 4,8% más que en 2024, con el foco puesto en las pymes", y ha criticado que "se exprime a las pequeñas empresas mientras los costes laborales medios han subido un 2,2% desde que gobierna Sánchez y los salarios netos han bajado un 2,3%". En este sentido, ha reprochado que "la Administración no cumple con los mismos estándares que exigen al sector privado".

Por otro lado, desde el PSOE-A, Gerardo Sánchez ha recordado que en julio "ya hablábamos de 59 muertes en accidentes laborales, después fueron 70, a 31 de julio eran 74 y hoy ya estamos en 88 fallecidos en lo que va de año".

En su intervención, Sánchez ha pedido a la consejería que "se tome este asunto en serio y reaccione", defendiendo que "hay que convertir la siniestralidad laboral en una cuestión de Estado en la que se impliquen todos los departamentos de la Junta". Además, ha cuestionado: "Si bajan los accidentes, ¿por qué suben los fallecimientos?".

Entre las medidas defendidas por el PSOE, Sánchez ha reclamado campañas de concienciación más directas, como las que realiza la DGT, así como la figura de "delegados territoriales de prevención" especialmente para micropymes y autónomos, mayor atención a la incorporación de políticas de género ante el aumento de muertes femeninas, refuerzo de inspecciones y ayudas a pymes para mejorar la seguridad.

"Empresa que incumpla gravemente y cause fallecimientos debe sentir el aliento de la Administración en la nuca", ha defendido, insistiendo en la necesidad de "tolerancia cero con los incumplimientos" porque "las empresas cumplidoras no pueden competir con las incumplidoras".