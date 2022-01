Empleo valora las ayudas para 52.000 empresas andaluzas y lamenta que los requisitos "han dejado a muchísimas fuera"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este lunes el alcance de las ayudas estatales al sector empresarial y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "haya llegado a 52.000 empresas", con 667,66 millones de euros --44% encaminados al sector turístico--, "todo en un hito que, en tan solo cuatro meses, se haya puesto ese dinero en la calle, en manos de quien lo necesita".

Así lo ha expresado la consejera del ramo antes de participar en las jornadas 'Gestión Innovadora de Fondos Públicos para el Empleo' en Sevilla, en concreto, en el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), en declaraciones a los medios de comunicación.

No obstante, la consejera ha lamentado que la "complejidad" de los requisitos para la solicitud de las ayudas "ha dejado a muchísimas empresas y trabajadores autónomos de Andalucía fuera". "Hay una parte que no se ha podido repartir. Entre los requisitos, "una caída del 30% --de los ingresos-- en 2020, que no hubieran tenido rendimientos negativos en 2019 y estar al conrriente en obligaciones tributarias y Seguridad Social; una empresa, cuando tiene una situación económica como la que han tenido, entendíamos que era tremendamente riguroso y exigente trasladarle esa carga a las empresas".

Blanco ha recordado que en torno a 440 millones es el dinero "que se va a devolver a al Gobierno de España". "Entendíamos que tenían que rebajarse esos requisitos que a nosotros nos han venido impuestos. Hemos sido simplemente gestores y tramitadores de esas ayudas", ha añadido. "Nosotros trasladamos al Gobierno la complejidad en los trámites, no por una cuestión política, sino de lealtad".

La consejera ha asegurado también que, "en algunos casos, se dio cuenta --el Gobierno-- de lo que trasladamos, pero seis meses después quizá de lo que hubiese sido necesario". Asimismo, "trasladamos la necesidad de que se incluyeran los costes fijos pagados y no pagados. No tenía sentido que una empresa que tuviera deuda sí se le ayudara y, sin embargo, una que hubiera cumplido y que, incluso, se hubiera endeudado, que hubiese vendido bienes para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, no la tuviese".

"Trasladamos al Ejecutivo, a su vez, que en Andalucía se permitiera dar un tope de ayuda igual que en los gobiernos de Canarias o Baleares". En nuestra comunidad, "el tope por empresa y trabajador autónomo ha sido de 200.000 euros, cuando en Baleares ha sido de 500.000 y en Canarias, varios tramos según el número de trabajadores. Así se hubiera gasstado todo el dinero", ha concluido.

REFORMA LABORAL

En cuanto a la reforma laboral, la consejera de Empleo ha afirmado que cree que "quizá por medio de una disposición adicional se deberían abordar algunas de las idosincrasias que tenemos, sobre todo, en algunos territorios".

Por último, la consejera se ha referido a la situación del sector agrícola, con campañas como la aceituna o de frutos rojos, y se ha preguntado al respecto si en el caso de estos trabajadores "habrá que hacerlos fijos-discontinuos".