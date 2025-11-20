La empresa andaluza Macco Robotics colabora con Sieflex para proveer robots en la primera ciudad robotizada de la India

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa andaluza Macco Robotics ha cerrado un acuerdo con la compañía india Sieflex Robotics para proveer sus robots en la primera ciudad robotizada de la India, un proyecto que se desarrollará durante los próximos tres años y que albergará el mayor centro de investigación y tecnificación del país.

Según ha informado la entidad en una nota, las primeras decenas del robot forman parte de un acuerdo mediante el cual Macco Robotics se convierte en proveedor de robots humanoides de la ciudad robótica Sieflex Robotics. Una alianza que, a su juicio, permitirá a Sieflex Robotics convertirse en el distribuidor oficial de Macco para la India y la colaboración en i+D de las de las dos firmas. Este acuerdo permitirá acelerar la fabricación en serie de Kime ya que incluiría entre sus próximos pasos un pedido de 1000 unidades para entregar en 2026.

De este modo, la futura ciudad inteligente, también conocida como Takshashila, integrará museos, oficinas, restaurantes, viviendas y una universidad, y buscará posicionarse como uno de los grandes polos tecnológicos del mercado asiático.

Hasta el momento, Macco Robotics contaba con unidades operando en varios países, entre ellos Estados Unidos y España, pero es esta operación la primera a gran escala que le permitirá acelerar su crecimiento en los próximos meses. Así, Kime, el robot bartender desarrollado por Macco Robotics, tendrá un papel destacado dentro del proyecto, ya que las unidades adquiridas serán instaladas en fábricas, hoteles, restaurantes, bares y museos.

TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO HUMANO

El consejero delegado de la compañía, Víctor Martín, ha subrayado que se trata de "una oportunidad en materia de fabricación y de fortalecimiento de la posición europea de la 20 de noviembre de 2025 empresa, en el marco del RGPD y la seguridad".

Asimismo, ha señalado que Macco Robotics basa su filosofía en el desarrollo de tecnología con propósito humano, enfocada en "mejorar la eficiencia de los servicios a través de la robótica sostenible y en mantener la innovación dentro del marco ético y regulatorio europeo".

El director de Sieflex Robotics, Vivek, ha destacado por su parte que una de las grandes ambiciones del proyecto es "evitar la fuga de talentos y hacerse con las mentes más brillantes del mundo, todo ello sin perder el cuidado a la naturaleza y los valores de nuestra sociedad". El lanzamiento oficial del programa está previsto para el mes de febrero, con la visita de una comitiva de Macco Robotics a la India para formalizar la alianza y presentar las primeras instalaciones.

Macco Robotics es una compañía especializada en el desarrollo de robots humanoides aplicados a la hostelería y los servicios. Empresa andaluza, con sedes en Málaga y Sevilla, su misión es crear tecnología con propósito humano, basada en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia. La empresa se ha consolidado como líder mundial en inteligencia artificial humanoide y se encuentra entre las diez primeras empresas de su sector.