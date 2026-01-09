La empresa andaluza reivindica su "papel relevante" en la creación de empleo, progreso y cohesión social

Archivo - Fachada principal de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla - CEA - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 90% de las empresas andaluzas considera que desempeña un "papel relevante" en la generación de empleo y el desarrollo económico, situándose como "agentes indispensables" para el impulso del progreso colectivo, según los resultados de la encuesta de opinión empresarial 'La empresa en la sociedad' que han presentado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Fundación Cajasol. No obstante, el 80% manifiesta que su labor "no es suficientemente valorada por la sociedad", lo que pone de relieve "una brecha de percepción que debe ser abordada desde el ámbito institucional y comunicativo".

"Las empresas son motor de bienestar, emprendimiento e innovación, generan empleo, aportan progreso y cohesión social. Este estudio nos brinda herramientas para reforzar su legitimidad social y consolidar su integración como actores comprometidos con el desarrollo sostenible de Andalucía", afirma Luis Picón, director de Relaciones Institucionales de CEA, en una nota difundida por la patronal andaluza.

La empresa señala como una de sus principales preocupaciones la "escasa atención" que reciben por parte de los poderes públicos. Más de la mitad, el 58%, considera que es "insuficiente" y demanda acciones ligadas a aspectos relacionados con aumentar la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y la confianza en los mercados. Asimismo, reclaman "mayor impulso" a su imagen en medios de comunicación y redes sociales, donde "persiste una percepción neutra o negativa sobre su actividad", según dos terceras partes de los encuestados.

A pesar de este diagnóstico, el estudio revela un "alto grado" de implicación empresarial en acciones de interés y búsqueda del bien común. El 76,8% de las empresas participa en eventos para su comunidad, y un 49,3% cree que su impacto en el entorno más inmediato es "muy positivo". No obstante, sólo el 9% considera que la sociedad valora adecuadamente sus iniciativas en responsabilidad social, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la visibilidad, el conocimiento y el reconocimiento público de las actuaciones que desarrollan.

Con el objetivo de mejorar su imagen, el 79,7% de las empresas señala como prioridad reforzar la comunicación, seguida de la apuesta por la innovación en productos y servicios (49,7 %) en segundo lugar. "Esta radiografía del tejido empresarial andaluz debe servir como punto de partida para fortalecer la alianza entre empresa y sociedad, articulando políticas públicas que favorezcan la actividad productiva, y una narrativa que ponga en valor su función social", concluye Picón, director de Relaciones Institucionales de CEA.