Empresarios granadinos dicen que el Corredor Mediterráneo "no va a ser útil" sin conexiones ferroviarias en la provincia

"Sin Las Conexiones Ferroviarias De Granada, El Corredor Mediterráneo No Tiene Sentido”. Esta Es La Conclusión De La Reunión De Trabajo Que La Confederación Granadina De Empresarios (CGE) Y Cámara Granada Han Mantenido Con La Asociación Europea Ferrmed. - CGE

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Cámara Granada han llegado a la conclusión de que el Corredor Mediterráneo "no va a ser útil" sin las conexiones ferroviarias de la provincia. Así lo han manifestado tras mantener este jueves una reunión con la asociación europea Ferrmed, cuyo objetivo principal es impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril y la competitividad industrial de Europa a través del gran eje ferroviario Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo.

Así lo han dado a conocer a través de un comunicado, en el que precisan que en la reunión han participado el presidente de la CGE y Cámara Granada, Gerardo Cuerva; y el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, acompañados de miembros de los órganos de gobierno y de la Comisión de Infraestructuras de las dos entidades.

Los empresarios granadinos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las conclusiones del último informe elaborado por Ferrmed sobre las actuaciones necesarias para garantizar la competitividad y eficiencia del Corredor Mediterráneo, que incluye entre sus prioridades la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca, la conexión ferroviaria de Granada y Motril y el desarrollo de una nueva línea que conecte Algeciras y Almería a través de Málaga y Motril.

El presidente de Ferrmed ha asegurado que, sin estas tres líneas, que también están incluidas en el Informe de Infraestructuras necesarias para el desarrollo de Granada que la Cámara y la Confederación presentaron en abril, "el Corredor Mediterráneo no va a ser útil", puesto que no va a ser capaz de atender la demanda de transporte de mercancías ni de alcanzar los objetivos socioeconómicos y medioambientales establecidos por la Comisión Europea.

"Se está invirtiendo en zonas donde no hay tráfico de mercancías, sin seguir ningún criterio de rentabilidad socioeconómica", ha afirmado Amorós, que también ha señalado: "No nos podemos contentar con el actual trazado del Corredor puesto que es un proyecto de mínimos que no contempla los tráficos futuros".

Según los datos de Ferrmed, de lo planteado inicialmente en 2011 por el Gobierno de España en su Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, apenas se ha invertido un 40%, "dejando fuera proyectos estratégicos como los de Granada".

"Nosotros lo que estamos pidiendo no es más que se cumpla lo que se prometió en su día y que se planifique de forma coherente el desarrollo del Corredor. En España, según la planificación y los presupuestos de 2012, faltan por invertir 30.000 millones y, sin esa inversión, el Corredor Mediterráneo no es suficiente", ha señalado Amorós.

Por su parte, el presidente de la CGE y Cámara ha reivindicado al Gobierno que establezca las prioridades de inversión "siguiendo criterios económicos y sociales y dejando a un lado criterios políticos", y que afronte cuanto antes los estudios y proyectos necesarios para la reactivación de las líneas ferroviarias pendientes en la provincia de Granada.

"Exigimos que el Corredor se lleve hasta la última milla. No solo porque es necesario para el desarrollo económico de la Costa, de la zona Norte y del conjunto de la provincia de Granada, sino también porque es imprescindible para que la infraestructura europea cumpla con su cometido", ha detallado Cuerva.

En ese sentido, el presidente de los empresarios granadinos ha anunciado que la Cámara y la Confederación trabajarán para establecer una alianza con las instituciones empresariales de Almería y Murcia y reivindicar conjuntamente las inversiones pendientes en las dos regiones, "empujando el proyecto del Corredor Mediterráneo a su finalización".

La reunión ha servido también para que Ferrmed presente su iniciativa para impulsar el sistema +FIRSST, un procedimiento capaz de transportar semirremolques de camiones, cajas móviles y contenedores aislados bajo demanda con un sistema rápido, flexible e integrado carretera-ferrocarril.

Ferrmed ha lanzado una 'International Stakeholders' Alliance', a la que se sumarán la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada, que se han comprometido a difundir este sistema y sus ventajas entre los empresarios granadinos y andaluces.