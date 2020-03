Empresarios del Metal creen "insuficientes" las medidas del Gobierno para contrarrestar la crisis por el coronavirus

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) ha considerado "insuficientes y por debajo de las expectativas el paquete de medidas" aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de este martes para seguir combatiendo los efectos del COVID-19 y ha reprochado "la falta de concreción e indefinición" respecto a algunas de las medidas económicas aprobadas. Fedeme ha aludido a la línea de avales que contempla, cuyas condiciones se abordarán en otro Consejo de Ministros y ha expresado su escepticismo sobre la receptividad de las entidades financieras. "Está por ver que esos avales los acepten las entidades bancarias", ha afirmado Fedeme a través de una nota.

Los empresarios del metal han considerado sobre las líneas de créditos del ICO que "únicamente se habla de la posibilidad de agilizar y ampliar el límite a 10.000 millones, pero sin medidas concretas". En el plano laboral, Fedeme ha hecho "una lectura positiva, sobre todo en lo que a las medidas de agilización de los ERTE se refiere, aunque habrá que ver si se contará con el personal suficiente para dar trámite a todas las gestiones que se deriven de estos procesos".

Fedeme ha expresado su "sorpresa por la entrada de los sindicatos en los periodos de consulta en procesos de ERTE" por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al Covid-19 que planteen las empresas, "incluso en aquéllas que no tengan representación sindical".

Respecto a las medidas de cotización, la Federación de Empresarios del Metal ha sostenido que "solo van a dar la opción de la exoneración del cien por cien de las cotizaciones a las empresas que se acojan a ERTE de fuerza mayor y tengan menos de 50 trabajadores, por tanto, serán muchas las empresas que se queden fuera de esta exoneración". En este paquete de medidas no se recoge nada nuevo para los ERTE que no se acojan a fuerza mayor. No hay bonificaciones ni suspensión de seguros sociales.

En cuanto a los autónomos, Fedeme ha sostenido que las medidas para este colectivo "son inexistentes y no se termina de concretar nada las ayudas para potencias el teletrabajo".

El presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, ha manifiestado que "resulta imprescindible en el corto plazo un plan más ambicioso para que las empresas puedan hacer frente a los efectos económicos de esta crisis. Confiamos en que esta situación sea temporal y que pronto se pueda restaurar la completa normalidad en la actividad de todas y cada una de nuestras empresas".

"Entretanto, desde Fedeme seguiremos ofreciendo nuestra mejor versión, dando el 300% por nuestros asociados, informándoles y asesorándoles puntualmente respecto de todas las novedades que se vayan produciendo en relación al desarrollo de esta situación, así como de las medidas adoptadas por el Gobierno en el plano económico y empresarial", ha proseguido explicando el presidente de Fedeme.

Situación de la industria del metal sevillana

Fedeme ha abogado por la continuidad de la actividad industrial y del empleo asociado a ella, como medida de contención a los brutales efectos económicos que se podrían derivar de una paralización total a nivel empresarial, salvaguardando, obviamente, la salud de los profesionales.

Tal y como ha podido constatar esta Federación a través del feedback recibido de sus propios asociados en las llamadas realizadas a todos y cada uno de ellos, más del 90% de las empresas industriales continúa con su actividad, tras aplicar determinadas medidas de prevención como el establecimiento de distancia de seguridad entre operarios en plantas de producción, comedores y vestuarios, la implantación de diferentes turnos de trabajo, así como la utilización de los EPIs necesarios, que ya empiezan a escasear.

Fedeme ha reclamado la elaboración de "una guía específica para el ámbito industrial donde se establezca el protocolo en caso de contagio por parte de algún operari", por cuanto ha argumentado que "en estos momentos las empresas desconocen qué medidas tendrían que adoptar".

Fedeme ha explicado que la mayoría de las empresas industriales asociadas han coincidido en señalar que "su actividad a nivel nacional está prácticamente paralizada, no así a nivel internacional desde donde continúan recibiendo confirmaciones de pedidos o concursos en los que participan y cuyos plazos deben cumplir, de ahí la imposibilidad de paralizar al cien por cien su actividad".

Y ha explicado las empresas que se han visto obligadas a parar o que están valorando la posibilidad de plantear un ERTE para las próximas semanas, "el motivo principal que los ha llevado a tomar la decisión ha sido la falta de materia prima o suministros, a pesar de que continúan operando con clientes internacionales".

Fedeme ha demandado sobre la falta de suministros que "se adopten todas las medidas necesarias por parte del Gobierno para garantizarlos en tiempo y forma".

Tras ser decretado el estado de alarma, Fedeme ha explicado sobre la posibilidad de poder continuar desarrollando o no su actividad, como en el caso de los talleres, que se les ha informado puntualmente de la autorización para poder seguir operando en esta situación