Encapuchados intentan agredir con palos a los acampados en la explanada del Palacio de Congresos de Granada

Archivo - Foto de archivo del comienzo de la acampada por la vivienda a principios de octubre de 2026 en la explanada del Palacio de Congresos de Granada tras la muerte de Maricarmen. - @SVGRANADA - Archivo

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de encapuchados ha intentado agredir en la madrugada de este jueves a las personas que se encuentran instaladas en tiendas de campaña en la explanada del Palacio de Congresos de Granada reivindicando el derecho a la vivienda. Además, una hora antes de este ataque, una carpa salió ardiendo.

Por un lado, fuentes de la Policía Nacional han informado de que a las 3,45 horas han recibido un aviso por un ataque por parte de un grupo de encapuchados armados con palos a las personas que permanecen en las tiendas.

Al llegar al lugar, los atacantes han salido huyendo en dirección a Camino de Ronda, según dijeron los acampados a la Policía Nacional. Los agentes intentaron dar con los presuntos autores de los hechos, pero la búsqueda resultó en vano. El cuerpo investiga lo sucedido.

De otra parte, una carpa ha salido ardiendo también en la madrugada de este jueves en la referida acampada que permanece instalada en la explanada del Palacio de Congresos de la capital granadina.

Así lo han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 que, en torno a las 2,05 horas, recibió el aviso por una carpa ardiendo entre las tiendas de campaña.

El servicio de la Consejería de Emergencias de la Junta dio aviso de lo ocurrido a Bomberos y Policía Local, y recibió la confirmación de que el suceso fue solucionado sin que se registraran heridos.

La acampada que sigue instalada en la explanada del Palacio de Congresos congrega a entre 30 y 50 personas y está desvinculada de la primera concentración de más de un centenar de acampados promovida por el Sindicato de Vivienda y Stop Desahucios y que empezó en el mismo lugar a principios del pasado mes de octubre tras la muerte de Maricarmen.

Fuentes del Sindicato de Vivienda de Granada consultadas por Europa Press han condenado estos hechos, que han calificado de "ataque fascista".