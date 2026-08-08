Encuentran el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición en un olivar en Gor (Granada)

Archivo - Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona ha sido hallado este sábado en un olivar en el término municipal de la localidad granadina de Gor, en la zona oriental de la comarca de Guadix, al norte de la provincia.

Así lo ha confirmado la Guardia Civil, que señala que el hallazgo se ha producido tras la alerta recibida por parte de un vecino que dio cuenta del mismo en torno a las 10 de la mañana. El cuerpo armado ha explicado que ya se ha activado el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

De otra parte, el sistema 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha sido informada por Bomberos de Guadix del desplazamiento de efectivos en apoyo a la Guardia Civil tras el hallazgo de este cuerpo sin vida "en avanzado estado de descomposición, en una cuneta".

El aviso del servicio de apoyo de los bomberos en este suceso les ha llevado a desplazarse para tareas de reconocimiento y movilización a la carretera A-4104, mientras que Guardia Civil apunta que el hallazgo ha sido bajo la autovía A92N.