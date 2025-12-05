El Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática celebrado en Córdoba llama a la prevención y la formación

Participantes en el primer Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática (EESA), celebrado en Córdoba. - FLASS

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las conclusiones, dadas a conocer ahora, que alcanzaron la treintena de expertos internacionales que participaron en Córdoba a finales del pasado octubre en el primer Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática (EESA), determinan que "la prevención, la formación, la concienciación, la educación, la colaboración y la información son los retos" que hay por delante, en materia de seguridad acuática, "de cara a afrontar el problema de salud pública que suponen los ahogamientos en espacios acuáticos a nivel global".

Según ha informado en una nota la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo (Flass), que organizó el EESA, las conclusiones del mismo establecen "la necesidad de unificar las disposiciones que rigen los diferentes elementos a nivel de la seguridad acuática, como la formación, tanto de las personas profesionales, como de la ciudadanía", de modo que "la ampliación de las enseñanzas en la primera intervención y autoprotección en la edad escolar y la divulgación masiva de consejos de concienciación y prevención son líneas esenciales de trabajo".

La Flass, integrada por 22 entidades y con presencia en 18 países de América Latina y Europa, reunió en Córdoba (España) a la citada treintena de expertos, con presencia de representantes de organizaciones de seis países, abordaron la situación de la seguridad acuática y la primera intervención en el ámbito terrestre a nivel global, partiendo de la premisa de que la muerte por ahogamiento en espacios acuáticos se considera un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los especialistas reunidos en Córdoba también abordaron las bases para reducir las más de 40.000 muertes que cada año se producen en España a causa de atragantamientos, caídas, paradas cardiacas o ahogamientos.

En esta línea, señalaron en sus conclusiones que "la injusticia, el miedo y la ignorancia se combaten con la prevención, la concienciación y la educación", y que es preciso unificar la formación para los socorristas, ahora dispersa e incluso contradictoria entre las distintas comunidades autónomas, para que facilite "los conocimientos específicos acordes al tipo de espacio acuático en el que vaya a desempeñar sus funciones".

También reclamaron "una única acreditación de socorrista válida, a nivel estatal" y la "necesidad de invertir en unificar y señalizar en materia de seguridad las zonas de baño en los más de 8.000 municipios existentes en España".

El EESA, que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración de la Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA), la Federaçao Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons, Portugal) y Ressa Rescate y Seguridad Acuática (México), se dividió en dos mesas de debate.

En una se trató la primera intervención acuática y terrestre y la gestión y formación para salvar vidas, y en otra la falta de socorristas, la formación y el acceso al mercado laboral del socorrista, el intercambio internacional de profesionales y la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo en la formación temprana de socorristas.

Las mesas estuvieron coordinadas por Juan Pedro Rabanal Ángel (Backlife), España, y Sonia Bassols Delgado (Ressa Rescate y Seguridad Acuática), México, bajo la dirección del vicepresidente de Educación y Entrenamiento de la Flass, Alberto García Sanz. El documento de conclusiones completo puede consultarse en el enlace 'https://bit.ly/CONCLUSIONESEESA'.

La Flass tiene presencia directa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ciudad del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. La entidad es independiente de cualquier otra organización, apolítica, no admite discriminación por razón de raza, sexo o religión o cualquier otra circunstancia y basa su funcionamiento en la cooperación, la colaboración, la solidaridad y el intercambio de conocimiento entre sus integrantes.