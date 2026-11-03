Los Encuentros Soundbox siguen este viernes en Granada con las actuaciones de The Fixed Trio, The Vil Veins y Staytons

La vanguardia sonora y el compromiso social de Espacio Caja Sonora reanudan este viernes, 6 de noviembre, los Encuentros Soundbox con un cartel que reúne en Granada las propuestas musicales de The Fixed Trio, The Vil Veins y Staytons - ENCUENTROS SOUNBLOX + (R)EVOLUCIONES

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vanguardia sonora y el compromiso social de Espacio Caja Sonora reanudan este viernes, 6 de noviembre, los Encuentros Soundbox con un cartel que reúne en Granada las propuestas musicales The Fixed Trio, The Vil Veins y Staytons.

El ciclo granadino que conforman los Encuentros Soundbox y el foro (R)Evoluciones impulsado por la Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y el Ayuntamiento de Granada consolida su apuesta por la agitación cultural y despliega una propuesta que entrelaza la crudeza sónica del underground estatal con el pensamiento crítico, a la vez que mantiene su pulso solidario a beneficio de la agencia UNRWA para el auxilio al pueblo palestino.

Así, la vertiente escénica del ciclo Encuentros Soundbox retornará a las tablas del Teatro CajaGranada el próximo 6 de noviembre a las 20,30 horas con una velada articulada en torno al tránsito del indie al blues rock. La cita estará encabezada por la tracción salvaje de The Fixed Trio, el empaque blues rock jam de la formación local liderada por Juan Justicia, Sergio Flores y Alejandro Pérez, avalada por su reciente trabajo 'Our Guilty Pleasure'.

Le seguirá la mordida de The Vil Veins, trío barcelonés de la escena underground que ha irrumpido en el circuito alternativo con una cruda aleación de garage, vetas de blues y texturas saturadas de fuzz. Y cerrará la incontestable solvencia escénica de los asturianos Staytons, banda que ha sabido canalizar el indie rock y el soul de influencia británica con un directo arrollador pulido tras trabajos como 'Singularity' o su reciente 'Con Vista al Exterior'.

El acceso a esta cita musical mantiene un precio de siete euros con consumición e integrará una inequívoca dimensión solidaria, al destinar la totalidad de su recaudación a la agencia UNRWA.

PRÓXIMAS CITAS

De otra parte, el plano intelectual del foro '(R)Evoluciones' retomará el debate el 18 de noviembre a las 19,00 horas en el Centro Cultural CajaGranada con la mesa 'Feminismos en la música: igualdad, paridad y fenómeno #MeToo', un espacio de reflexión en el que participarán la periodista especializada Leyre Marinas y la DJ y rapera Joha.

Pocos días después, el 27 de noviembre a las 20,30 horas, el auditorio principal volverá a encender sus amplificadores para acoger un cruce estilístico que vagará del alt-rock al flamenco pop, reuniendo el talento de las granadinas Blanca Adelfa y Rache, las texturas contemporáneas del jiennense Elartedealfa y la audacia conceptual de la malagueña Quirkyoddgirl.

La travesía concluirá el 2 de diciembre a las 19,00 horas en el Centro Cultural con la ponencia 'Discapacidad en la industria musical: cómo construir eventos accesibles', impartida por Raquel García en representación de la Fundación Music For All. Esta ponencia pondrá el broche analítico a una edición que también contempla iniciativas comunitarias como el certamen Soundbox Junior o los clubes de escucha en centros penitenciarios y residencias de mayores.

Asimismo, el jurado fallará qué proyecto de la cantera participante, entre los que optan formaciones de ambas jornadas como The Fixed Trio, The Vil Veins, Staytons, Blanca Adelfa, Rache, Elartedealfa o Quirkyoddgirl, se incorporará al circuito estatal AIEnRUTa durante el primer trimestre de 2027.