Imagen genérica de una subestación. - ENDESA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa avanza en la digitalización de su red de distribución con la incorporación en la subestación Lancha, ubicada en el término municipal de Córdoba, de una nueva generación de sensores capaces de registrar información sobre el comportamiento del sistema eléctrico cada 20 milisegundos.

Así lo ha indicado Endesa en una nota en la que ha detallado que la instalación forma parte de un despliegue tecnológico que la compañía ha iniciado en Andalucía y Aragón, con equipos también en las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Zaragoza. Estos nuevos 'ojos digitales' permiten obtener una visión mucho más precisa de lo que sucede en determinados puntos de la red y mejorar la supervisión de la infraestructura gestionada por e-distribución, la distribuidora de Endesa.

La iniciativa permite incorporar a la red de e-distribución unidades de medición fasorial, conocidas como PMU por sus siglas en inglés, Phasor Measurement Unit, y sistemas de monitorización de área amplia (WAMS, de Wide Area Monitoring Systems) avanzados. Ambas tecnologías permiten observar parámetros esenciales como la tensión y la frecuencia de modo sincronizado entre los distintos equipos distribuidos por la red, de modo que permite estudiar oscilaciones, y fenómenos relacionados con la calidad del suministro eléctrico con un nivel de detalle muy superior al que proporcionan los sistemas convencionales.

Los equipos de Zaphiro Technologies, compañía especializada en soluciones de monitorización avanzada para redes eléctricas, han empezado a desplegarse en subestaciones de e-distribución de Andalucía y Aragón, dentro de su red de 66 y 132 kilovoltios. La tecnología PMU permite realizar mediciones sincronizadas en distintos puntos de la red eléctrica. Gracias a esta sincronización, los datos obtenidos en diferentes instalaciones pueden compararse en el mismo instante, lo que permite tener una radiografía mucho más completa y rápida de lo que está sucediendo en la red de distribución.

El análisis de los datos permite detectar comportamientos anómalos y anticipar las necesidades de mantenimiento antes de que deriven en incidencias. Los equipos permiten también monitorizar las conexiones entre la red de distribución y la red de transporte, lo que ayuda a conocer mejor cómo interactúan. Esta capacidad de observación permite ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del sistema eléctrico y ofrecer nuevas herramientas de apoyo a los equipos responsables de su operación.

El despliegue de estos dispositivos responde a la creciente complejidad del sistema eléctrico. La incorporación de generación renovable, almacenamiento, autoconsumo, movilidad eléctrica y nuevos consumidores está transformando el papel de la red de distribución, y su digitalización es cada vez más importante. Conocer mejor cómo se comporta la red es clave para integrar de forma segura y eficiente las nuevas formas de generación y consumo.