Se enfrenta a 24 años de prisión por atropellar tres veces a varios miembros de una familia en Iznalloz (Granada)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. Archivo. - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido 24 años de prisión para un hombre acusado de atropellar hasta en tres ocasiones a tres miembros de una misma familia con los que discutió en un bar de Iznalloz en septiembre de 2022.

El procesado, de 35 años, se encuentra en libertad provisional por esta causa y se sentará en el banquillo de los acusados en el mes de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Se le atribuyen tres delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de abandono de lugar del accidente, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se produjeron sobre la una y media de la madrugada del pasado 24 de septiembre de 2022. El acusado coincidió aquella noche en un bar de Iznalloz con un hombre que iba acompañado de su esposa y de su hermano.

Allí se inició una discusión en el transcurso de la cual se intercambiaron golpes y a raíz de aquello todos los implicados abandonaron el local.

Momentos después, cuando estas tres personas caminaban hacia el aparcamiento situado junto al Ayuntamiento de Iznalloz, apareció el acusado por sorpresa a bordo de un vehículo con el que presuntamente les atropelló por la espalda.

El acusado iba acompañado por otra persona como copiloto que no ha sido identificado. Logró atropellar a los dos hombres, no así a la mujer que se encontraba algo más separada.

Una los atropelló, a la altura de la ferretería existente en esa misma calle, cambió bruscamente el sentido de la marcha, hizo un trompo tirando del freno de mano y retrocedió embistiendo con el vehículo de nuevo a las víctimas, que en esta ocasión lograron esquivarlo refugiándose tras una pilonas.

De nuevo, volvió a cambiar el sentido de la marcha para presuntamente atropellarles por tercera vez, no logrando en esta ocasión tampoco su propósito por la intervención de un primo de una de las víctimas, que interpuso su coche en la trayectoria e impidió el atropello. El acusado se marchó del lugar racheando el vehículo.

El Ministerio Fiscal pide que sea condenado a siete años de prisión por cada uno de los tres delitos de tentativa de homicidio; y a otros tres años más por delito de abandono del lugar del accidente, así como la privación del derecho a conducir durante este periodo.

Como consecuencia de esta agresión una de las víctimas sufrió diversas lesiones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La Fiscalía reclama que se condene al acusado a indemnizarle, conjuntamente con la compañía de seguros, en 51.000 euros.

Al hermano de éste en 970 euros y a la mujer del primero en 500 euros por daño moral, dado que ella no sufrió lesiones. A ello suma la Fiscalía la petición de que se le prohíba comunicarse por cualquier medio o acercarse a menos de 200 metros de las víctimas durante ocho años.