Las entradas para el concierto de Don Omar en Sevilla salen a la venta este lunes 29 de diciembre

Cartel del concierto de Don Omar en Sevilla, el 18 de julio de 2026, en una edición especial del Cook Music Fest. - COOK MUSIC FEST

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el concierto de Don Omar en el Estadio de La Cartuja en Sevilla saldrán a la venta este lunes, 29 de diciembre, a partir de las 12 horas.

El concierto del conocido como 'Rey del Reguetón' será una edición especial del Cook Music Fest, que tendrá lugar el 18 de julio y cuyas entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del festival www.cookmusicfest.es o a través de www.vivaticket.es

Desde la organización recomiendan acceder con antelación a la plataforma de venta, ya que se prevé una alta demanda desde el primer momento. Y es que las entradas para el concierto de Tenerife, el primero en ser anunciado tanto para España como en Europa para 2026, se agotaron en una hora aproximadamente.

El Cook Music Fest pondrá a la venta diferentes tipos de entradas y ubicaciones dentro del Estadio La Cartuja, con precios que arrancarán desde los 60,50 euros, con gastos de gestión incluidos.

Además, la organización ha fijado un límite máximo de seis entradas por comprador, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de fans y evitar la reventa.

Los menores de 16 años podrán asistir al concierto, pero deberán acudir acompañados por padre, madre o tutor legal. Asimismo, todos los que tengan menos de 18 años deberán descargar previamente desde el sitio web oficial la autorización de acceso de menores, que deberá presentarse debidamente cumplimentada junto con la entrada el día del evento.

Don Omar lleva en el mundo de la música más de 25 años y ha logrado triunfar en la escena internacional con canciones como Danza Kuduro, Dile, Salió el sol, Ojitos chiquitos o Dale Don Dale, entre otras. Con sus conciertos en Tenerife y Sevilla, Don Omar regresará a España en 2026 para reencontrarse con un público que siempre ha respondido de forma masiva a su presencia en los escenarios.