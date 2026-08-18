El episodio en Granada de los dos terremotos de 4,8 y 432 eventos ya recoge 45 seísmos sentidos por la población

Mapa que recoge los eventos enmarcados en el episodio sísmico que afecta a Granada y su área metropolitana desde el viernes 14 de agosto y hasta este martes. - IGN

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El episodio sísmico de Granada y su área metropolitana, que incluye desde el día 14 de agosto los dos terremotos de magnitud 4,8 Mw --el del sábado 15 y el de este martes 18 de agosto-- y 432 eventos en total, recoge 45 seísmos sentidos por la población. Estos temblores se han llegado a notar en 500 localidades tanto en Granada y Andalucía central y oriental, como en Región de Murcia, Castilla La Mancha y sur de la comunidad de Madrid.

Así lo recoge el informe actualizado este martes del Instituto Geográfico (IGN), consultado por Europa Press, que describe que desde el pasado viernes 14 de agosto se está registrando una serie de terremotos superficiales en el entorno de las localidades de Alhendín, Gójar, La Zubia al sur de la ciudad de Granada.

Los mayores terremotos registrados por el IGN hasta el momento son dos sismos de 4,8 Mw el sábado día 15 de agosto a las 1,04 horas y este martes día 18 a las 10,37 horas, con epicentro en el entorno de la localidad de Alhendín el primero y en Gójar el segundo, ambos con una profundidad muy superficial y ambos ampliamente sentidos.

Se han registrado desde las 00,00 horas del 14 de agosto 432 eventos en esta serie, en su mayoría de magnitud igual o menor a 2 y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de diez kilómetros), de los cuales nueve son de magnitud mayor o igual a 3 y 45 han sido sentidos por la población.

En cuanto a las réplicas, el IGN señala que las mayores registradas hasta el momento son tres terremotos de magnitudes Mw 3,9, 4,2 y 4 este martes entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de 4,8 y localizados al sur de Churriana de la Vega, norte de Alhendín y noreste de Gójar, respectivamente. También se registró un terremoto de Mw 3,7 el viernes 14 de agosto a las 18,43 horas, unas seis horas antes del terremoto de Mw 4,8 a unos 4 kilómetros al noreste y otro terremoto previo el día 26 de julio de Mw 3,6 al suroeste de Armilla, ambos muy superficiales.

Estos terremotos están siendo ampliamente sentidos por la población y desde el día 14 de agosto, el IGN ha recibido más de 15.000 cuestionarios a través de su página web y aplicación móvil. Los dos mayores terremotos de Mw 4,8 del pasado sábado y de este martes han sido sentidos en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid.

El IGN señala que los tensores momento sísmico (TMS) calculados para los terremotos de mayor magnitud de los días 14 (magnitudes Mw 3,7 y 4,8) y 18 de agosto (magnitudes Mw entre 3,9 y 4,8) "muestran mecanismos de tipo falla normal consistentes con las fallas activas cartografiadas y la tectónica de la zona". "Esta serie se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y la de Belicena-Alhendín al oeste", añaden.