El equipo técnico del Cabildo Catedral sustituye con éxito la columna dañada en el incendio de la Mezquita de Córdoba

El equipo técnico del Cabildo sustituye con éxito la columna dañada en el incendio de la Mezquita. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tal y como está previsto en el proyecto de restauración de la zona de la Mezquita-Catedral de Córdoba que resultó afectada por un incendio en agosto de 2025 y que fue aprobado por la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, el equipo técnico del Cabildo Catedral ha llevado a cabo con éxito la sustitución de la columna de la Mezquita que resultó dañada en dicho siniestro.

La intervención, según ha informado la institución capitular en una nota, ha consistido en la sustitución de los elementos afectados, en este caso el fuste y el capitel de la columna, estando ello motivado "por el deterioro ocasionado al alcanzar estos elementos sustentantes su límite de carga como consecuencia de los daños sufridos".

La operación se ha llevado a cabo a las 6,00 horas de este miércoles, horas antes del comienzo del horario de visitas, "al objeto de compatibilizar estos trabajos con la actividad habitual del monumento y evitar interferencias en la experiencia de los visitantes".

La intervención ha requerido una planificación específica y una ejecución especialmente compleja, dadas las características del edificio y la necesidad de actuar con las máximas garantías. Con esta actuación, el Cabildo Catedral continúa avanzando en los trabajos necesarios para dar respuesta a las consecuencias del incendio y preservar la integridad de uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico y artístico de Córdoba.

El Cabildo Catedral mantiene su "compromiso con la conservación de la Mezquita-Catedral de Córdoba mediante la intervención especializada y la adopción de las medidas necesarias para garantizar su adecuada preservación".