Escañuela (Jaén) recibirá 5,8 millones para recuperarse de los temporales de principios de año

Visita a Escañuela - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Escañuela (Jaén) recibirá 5,87 millones de euros del Gobierno central para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones de principios de año. Esta inversión se destinará a reparar infraestructuras municipales y caminos rurales, así como a respaldar al sector agrario de la localidad.

La mayor parte de esta dotación, que asciende a 4.626.667,58 euros, se transferirá al Ayuntamiento para la ejecución de 20 actuaciones de reparación, restitución y mejora de infraestructuras y equipamientos municipales dañados por el temporal del pasado 27 de enero. Estas obras, enmarcadas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Entre las intervenciones municipales, la de mayor cuantía se desarrollará en la calle Nueva, con un presupuesto estimado de 948.000 euros. Asimismo, el Complejo Deportivo Municipal concentrará seis actuaciones por un importe conjunto de 1.386.309,60 euros para recuperar sus instalaciones.

Dentro de este complejo, se destinarán 526.414,85 euros al campo de fútbol; 229.194,75 euros a las piscinas de adultos e infantil; 220.700 euros al edificio de vestuarios; 202.800 euros al bar y la terraza exterior; 133.000 euros a la pista de tenis; y 74.200 euros a la pista de pádel.

El plan de obras municipales también contempla intervenciones en las calles Egido Torrecillas, Federico García Lorca y Andrés Bueno Rodríguez, la Plaza de Abastos, el Pasaje San Pedro, la Plaza del Pilar, el edificio del Ayuntamiento, el Pabellón Municipal de Deportes, las cubiertas del Cementerio Municipal, el colegio, la nave almacén municipal, la antigua cámara agraria y el Centro Social.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un total de 482.219,83 euros para apoyar a los profesionales del campo afectados. Este respaldo se ha materializado en dos pagos: un primero de 477.009,08 euros dirigido a 65 titulares de explotaciones agrarias del municipio, y un segundo pago de 5.210,75 euros para un único titular.

A estas partidas se suman 767.500 euros que el Gobierno de España aportará para la reparación y mejora de los caminos rurales del término municipal de Escañuela, con el objetivo de recuperar los accesos diarios de los agricultores, mejorar el tránsito y reforzar la seguridad de estas vías de comunicación.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, que ha visitado el municipio junto a la alcaldesa, Ana María Fernández, ha subrayado que estas inversiones forman parte de un paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Ejecutivo central para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén.