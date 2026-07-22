La escritora Dolores Redondo será la encargada de inaugurar la Feria del Libro de Córdoba el día 23 de octubre

Archivo - La escritora Dolores Redondo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora Dolores Redondo será la encargada de inaugurar la 51 edición de la Feria del Libro de Córdoba el 23 de octubre, dos días después de que regrese a las librerías con su nueva novela, 'Todas las noches, todas las ciudades' (Ediciones Destino), una historia absorbente que desafía las clásicas reglas de la novela negra y que supondrá uno de los grandes acontecimientos literarios de este año.

Según han destacado desde la organización, Dolores Redondo se adentra en una historia que llevaba años esperando ser contada, a través del territorio más vertiginoso de cuantos puede explorar un escritor: el lugar donde la voz que se inventa y la voz propia ya no se distinguen.

Si un escritor pasa décadas enteras habitando la mente de sus personajes, pensando sus pensamientos, sintiendo con su piel, soñando sus sueños, ¿dónde está la frontera? ¿Y qué ocurre cuando esa frontera desaparece? Bajo esta premisa, la autora desarrolla una novela que marcará un punto destacado en su ya amplísima geografía literaria.

Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) es la creadora de la mundialmente conocida 'Trilogía del Baztán' --'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta'--, que inauguró un género propio, el 'mystic noir', convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos de la literatura en español.

Su trayectoria literaria prosiguió con 'Todo esto te daré', galardonada con el Premio Planeta en 2016, y en 2019 regresó al mágico universo del Baztán con 'La cara norte del corazón'. En 2021 se reeditó 'Los privilegios del ángel', su primera novela.

Sus novelas más recientes, 'Esperando al diluvio' (2022) y 'Las que no duermen NASH' (2024), abrieron un nuevo ciclo literario, denominado 'Los Valles Tranquilos'. Sus obras se han traducido a 38 idiomas y cuentan con millones de lectores en todo el mundo. Muchas de ellas, como la 'Trilogía del Baztán' o 'Todo esto te daré', han sido llevadas a la pantalla, y otras se encuentran actualmente en proceso de adaptación.

MÁS AUTORES

La presencia de Dolores Redondo en la Feria del Libro de Córdoba es la primera de las muchas confirmaciones que la organización irá desvelando en los próximos meses. Como Redondo, algunos de los autores más reconocidos estarán presentes en la cita cordobesa.

En la página web de la feria ('www.ferialibrocordoba.es') ya se puede acceder a los diferentes formularios para participar en ella, tanto para autores, editoriales o librerías. Con respecto a las inscripciones, sólo se admitirán propuestas de títulos que no hayan sido presentados anteriormente en Córdoba, que no sean autoedición, que se hayan publicado a partir del 1 de septiembre de 2025, dispongan de ISBN y estén disponibles en los canales comerciales habituales.

La Feria del Libro de Córdoba está organizada por Aplico, está subvencionada por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con la colaboración de la Fundación Kutxabank.