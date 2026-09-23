La Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba abre el plazo para sus 15 acciones formativas del segundo semestre

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Escuela de Participación Ciudadana, impulsa la oferta formativa correspondiente al segundo semestre de 2026, que contempla 15 acciones formativas y cuyo plazo de inscripción se abre este miércoles, 23 de septiembre.

Según ha detallado el Consistorio, la programación comenzará el día 3 de octubre y ofrece una propuesta diversa de cursos y talleres destinada a responder a las diferentes necesidades y demandas planteadas por las asociaciones, colectivos y ciudadanía. Las actividades se desarrollarán principalmente en la Escuela de Participación Ciudadana, ubicada en el Centro Cívico Lepanto, con excepción de una de las acciones, que tendrá lugar en el Centro Cívico Fuensanta.

En este segundo semestre, la oferta formativa combina contenidos destinados a mejorar la gestión cotidiana de las asociaciones con otros orientados a promover la participación ciudadana, el voluntariado, la inclusión social y la convivencia intercultural.

Entre las acciones previstas se encuentran cursos relacionados con la actualización de las normativas que afectan a las entidades sociales, la inteligencia artificial aplicada a las asociaciones y la creación de páginas web con IA, así como formaciones sobre las convocatorias de subvenciones.

La programación incorpora también tres propuestas vinculadas a la dinamización de la participación ciudadana y el voluntariado, además de abordar otros ámbitos como la administración electrónica y seis acciones formativas enfocadas en la inclusión social como un curso de lengua de signos o la creación de contenidos digitales accesibles.

En total, se contempla una oferta aproximada de entre 300 y 375 plazas y el criterio de admisión será el orden de llegada de las solicitudes. El sistema de inscripción se realizará mediante un formulario online, a través del siguiente enlace: 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-He_mjdBGBg209726...'.

Para la teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, "la Escuela de Participación Ciudadana es una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo la participación y las capacidades de la ciudadanía y de las entidades sociales de la ciudad". Contador ha añadido que con esta nueva programación quieren "ofrecer recursos prácticos que ayuden a las asociaciones a mejorar su autonomía y su capacidad de autogestión, así como sus herramientas de comunicación y organización".