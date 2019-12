'Escuelas de Calor' reivindican con una campaña su ley de bioclimatización frente a enmiendas que la ponen en "peligro"

Publicado 16/12/2019 17:59:36 CET

Ampas de Sevilla 'Escuela de Calor' han iniciado una campaña para pedir de manera "masiva" el apoyo a su ley de bioclimatización, a fin de poner en conocimiento de la ciudadanía y organizaciones "del riesgo de que la ley que salga del trámite parlamentario no sea la que necesita la comunidad educativa", una iniciativa que desde el viernes 13 de diciembre "pasa de las 1.000 adhesiones".

Así, a través de un comunicado, la plataforma ha recordado que el grupo parlamentario de Podemos Andalucía planteó que la solución fuera por ley y desde entonces "no ha cejado en el empeño de que la ley que auspiciaron sea publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Ha señalado que en el primer intento, la ley contó con el apoyo de PP, Ciudadanos e IU, y el rechazo del PSOE que, al adelantar las elecciones autonómicas, "impidió su aprobación", para añadir que en un segundo intento ha sido presentada por Adelante Andalucía, pero "la mayoría parlamentaria ha cambiado y ahora las enmiendas de los partidos de gobierno la pueden convertir en una ley totalmente distinta a la que impulsaron las AMPA".

Ante esta situación, EDC ha difundido un formulario "para dar a conocer los aspectos esenciales de la ley que están en peligro y lograr un apoyo masivo que deje claro a los representantes políticos que actualmente la tramitan que no vale cualquier texto legislativo, sino el que nació de EDC, que es el que sirve al interés general de la comunidad educativa", un formulario que han dirigido por correo electrónico a sindicatos, colectivos ecologistas, federaciones de AMPA, movimientos de renovación pedagógica y estudiantiles, colegios de médicos, fundaciones y ONG relacionadas con la infancia y los derechos humanos, "y la reacción está siendo muy positiva en tiempo récord", ha destacado.

'Escuelas de Calor' señala que "no va a permitir que, a su costa, ningún grupo político se cuelgue la medalla" y que si la ley que sale en BOJA "no es la que las aulas andaluzas necesitan, cargarán contra ella con la misma beligerancia que han luchado en estos más de dos años, porque no están dispuestas a que su lucha sea en vano".

"Buscaremos la fórmula de que la ley de las AMPA, y no la desvirtuada, llegue a los centros educativos", ha matizado.