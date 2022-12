Escuredo pide "no dulcificar" la historia a los que "han llegado 40 años tarde al andalucismo"

Espadas reivindica el "orgullo socialista" en la lucha junto al pueblo andaluz por la "libertad, la igualdad y la justicia"

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, Rafael Escuredo, se ha dirigido en este 4 de diciembre a los que "han llegado 40 años tarde al andalucismo y a la autonomía" para felicitarse porque "nunca es tarde si la dicha es buena", pero también para pedirles que "no se puede dulcificar el relato, porque la historia está escrita y es irreversible".

En un 4D en el que se celebra por primera vez el 'Día de la Bandera de Andalucía', aprobado por el Gobierno andaluz, el que fue el primer presidente de la Junta de Andalucía ha aplaudido la iniciativa, al tiempo que ha reclamado que, al igual que se reconoce que la bandera, el escudo y el himno de Andalucía "es de todos", "no tengan vergüenza de hablar de Blas Infante, el único padre de la patria andaluza".

De igual modo, ha pedido recordar este día desde la verdad: "No podemos hacer un discurso que sea un placebo para que se les reconozca lo que no se les puede reconocer, más que han llegado tarde". Con estas palabras se ha referido a "los herederos de la derecha", a quienes les ha aconsejado que "no estaría de más que pidieran perdón".

Durante su intervención en la clausura del acto conmemorativo del 4D de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, su presidente ha ensalzado una Andalucía "de todos, en la que cabemos todos" y con una historia "reivindicativa". "Conviene decirlo porque a algunos se les olvida", ha lamentado, reprochando a los que entienden esta fecha como "una expresión estética o de folclore, de algo que tenemos que recuperar pero brevemente".

Así, ha reclamado que la historia de Andalucía llegue a los colegios como esas manifestaciones pacíficas que salieron a la calle en 1977 para reclamar la autonomía política andaluza "porque no aguantaban más las desigualdades y la miseria".

Y también ha pedido "que se les recuerde ese tiro al aire en Málaga --en alusión a la muerte de García Caparrós en la manifestación del 77 en la capital malagueña--, o que el estado y el gobierno de la derecha quiso matarnos el sueño de un autogobierno en un plano de igualdad con las llamadas nacionalidades históricas, como si Andalucía no lo fuera", ha reclamado.

PACTO POR EL ESTADO DE BIENESTAR

En definitiva, que se reconozca el andalucismo como lo que fue, "que nuestra memoria permanezca viva" y que "nadie cambie, modifique o se invente una nueva historia de Andalucía". Este, ha asegurado, es el objetivo por el que vela la fundación que preside y que este domingo ha celebrado un acto recordando a "todos los que contribuyeron a una Andalucía abierta y cívica; que sea libre y que nos permita seguir siendo libres", ha defendido.

Por eso, ha emplazado a actual secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, también presente en este acto, a tender la mano al Gobierno andaluz para crear un pacto por la defensa del estado de bienestar. "No lo aceptarán", ha augurado, pero "al igual que Andalucía es de todos, habrá un momento que los intereses generales de Andalucía deberán estar por encima de los intereses individuales" para la defensa, entre otros, de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades o contra la violencia de género, ha dicho.

Para Escuredo, ese pacto "seria un ejercicio difícil de entender para algunos, pero si el PSOE se ha caracterizado por algo es por su grandeza de miras, por adelantarse a los demás y hacer que el resto corran y se pasen de frenada, que es lo que les pasa a algunos con el tema andaluz, que se pasan de frenada", ha concluido.

JUAN ESPADAS REIVINDICA EL "ORGULLO SOCIALISTA"

En el acto conmemorativo del 4D de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, también ha participado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien ha reivindicado el "orgullo socialista" de luchar con el pueblo andaluz el 4D, el 28F y en la historia democrática andaluza para ganar la "libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad" de la autonomía plena de esta tierra. "Nos dejamos la piel", ha defendido.

Así, ha subrayado que la autonomía y el autogobierno conquistado por el pueblo andaluz se ha ido construyendo durante la etapa democrática "desde la humildad, la seriedad y la reflexión tras esos hombres y mujeres que cogieron la bandera blanca y verde, por mucho que haya quien quiera rescribir la historia, para romper con el subdesarrollo y atraso al que nos condenaban". Y ha pedido seguir defendiéndolo "desde el andalucismo cívico que reivindica Escuredo".

Espadas ha querido resaltar el trabajo del PSOE a lo largo de los años: "Hemos puesto tanto por esta tierra, es tan reconocible en cada rincón de Andalucía el trabajo y esfuerzo realizado por el PSOE", ha recalcado, resaltando el papel de concejales y alcaldes en la construcción de la historia autonómica andaluza.

También ha reclamado "que la memoria y la historia no se rescriban, porque ya están escritas" y ha subrayado en esta historia el esfuerzo y el compromiso de militantes, simpatizantes y de la sociedad civil que cree en valores progresistas, y ha abogado por "defender cada día, la justicia y la dignidad que ganamos".

Par Espadas, Andalucía marcó "un antes y un después" en el proceso autonómico en España, liderando "que no hubiera autonomías de primera y de segunda", y ha recalcado que en este 4D "nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo en este periodo reciente de la historia de Andalucía. Fuimos el partido capaz de sintonizar, empatizar y hacer suya esa reivindicación en las instituciones democráticas, en el Parlamento y en los ayuntamientos", ha valorado.

Por último, hecho extensivo este reconocimiento "y agradecimiento" a los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía que han puesto "los pilares de lo que es nuestra tierra", a sus presidentes y presidenta, y ha garantizado que ése es "el testigo que tenemos y trabajamos con esfuerzo y sacrificio para llevarnos donde queremos estar, llevando adelante los intereses de Andalucía".

PREMIADOS

En este acto por el 4 de diciembre, la Fundación ha entregado por primera vez los primeros Premios 4D a personas y entidades destacadas en la lucha autonomista. En esta ocasión, han sido premiados a los sindicatos UGT y CCOO, en la persona de sus respectivas secretarias generales, Carmen Castilla y Nuria López; a la Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto, recogido por Mila Gómez Jurado; a Miguel Rodríguez Piñero, ex magistrado y ex presidente del Tribunal Constitucional y ahora miembro de la Permanente del Consejo de Estado, y al periodista Iñaki Gabilondo.

En su discurso, Gabilondo ha defendido la ideología presente en el 4D: "¿Cómo que no hubo ideología? La recuperación de la dignidad y la justicia, por parte del pueblo andaluz, tenía claramente ideología, lo que no fue es partidista", ha señalado, aludiendo también al compromiso de Andalucía fuera de sus fronteras.

El reconocimiento a Miguel Rodríguez Piñero ha sido recogido por su hijo, quien ha leído unas palabras en las que invita a "mantener siempre el espíritu de libertad, concordia y autonomía que marcaron y caracterizaron a esa jornada histórica". De esa jornada también ha hablado Mila Gómez, pues estuvo presente. En su discurso ha aludido a la bandera andaluza, que "representa esa Andalucía solidaria, que lucha por la justicia social, por las víctimas de violencia de genero, los niños migrantes, las víctimas de trata".

La secretaria general de UGT-A ha pedido "coger la bandera y hacer Andalucía" desde la erradicación de la precariedad, la defensa del trabajo y las familias o blindando los servicios públicos; "eso es andalucismo puro", ha defendido. Por último, Nuria López se ha referido al estatuto y autogobierno andaluz para reivindicar que "tienen bien ancladas las raíces en lo social".