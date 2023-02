Espadas aboga por priorizar el AVE de Almería, Granada y Huelva antes que la conexión directa Sevilla-Málaga

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha abogado este jueves por "priorizar" proyectos de infraestructuras andaluzas como las conexiones por alta velocidad con Almería, Granada y Huelva, que el AVE directo entre Sevilla y Málaga que "sigue pendiente" de acometer en Andalucía.

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abogase este pasado miércoles por impulsar dicha conexión directa por AVE entre Sevilla y Málaga que permitiera unir ambas ciudades en un tiempo aproximado de 50 minutos.

Al respecto, Juan Espadas se ha declarado "firme defensor de todo tipo de alianzas entre grandes ciudades", y ha subrayado que "siempre" ha "defendido que entre Málaga y Sevilla hay que reforzar todo tipo de sinergias", de tipo económico y de "conexión de infraestructuras de transporte", porque todo ello "significa generar más empleo, actividad económica y riqueza".

En esa línea, ha considerado demostrado que las infraestructuras de alta velocidad "generan esa riqueza y hay que apoyarlas", pero "la cuestión es priorizarlas", según ha apostillado antes de añadir que Moreno y él están "de acuerdo en que la conexión en alta velocidad entre las ciudades andaluzas es algo fundamental para el desarrollo de Andalucía, y nuestra obligación es impulsarlo y buscar acuerdos para la financiación".

"Siempre voy a defender la vía de los acuerdos para encontrar financiación para infraestructuras de transporte costosas", ha aseverado en esa línea el secretario general del PSOE-A, quien, no obstante, ha llamado la atención acerca de que el presidente andaluz saque "ahora a colación una infraestructura que sigue pendiente en Andalucía" --en referencia al AVE entre Sevilla y Málaga--, que se impulsó con "gobiernos anteriores en la Junta", y para la que "finalmente no hubo financiación para acabar de rematarla".

Espadas ha indicado que espera que haya esa financiación "en un momento determinado más adelante", pero ha añadido que Moreno "no debe engañar a los andaluces", porque "él sabe perfectamente" que esa "no es ahora mismo la infraestructura prioritaria", ya que hay otras prioritarias que "están ahora mismo pendientes", como las que afectan a Granada y Almería, que "merecen una prioridad más importante en estos momentos para acabar infraestructuras que llevan esperando mucho tiempo", según ha remachado.

"E igualmente ocurre con la alta velocidad entre Sevilla y Huelva", que es "un proyecto que también nos va a permitir conectar con Portugal y favorecer otro tipo de corredores de generación de desarrollo y riqueza", según ha abundado Espadas, quien ha sostenido que "al presidente de la Junta hay que pedirle la máxima seriedad y, sobre todo, que priorice".

Seguidamente, ha opinado que Moreno "no puede decir en Sevilla un día que no tienen financiación" en la Junta "para las obras del metro, o que sin fondos europeos no las podría acometer, y al día siguiente parece que le sobra dinero".

Tras querer dejar claro que, "en el fondo", el presidente de la Junta y él "estamos de acuerdo" en que dicho proyecto de AVE entre Sevilla y Málaga "debe hacerse", Espadas ha insistido en defender que "deben priorizarse otros proyectos ahora que hay que acometer antes que esa conexión directa".

Finalmente, el líder socialista ha sostenido que Moreno tiene "el problema" de que "ha asumido tantísimos compromisos, lleva cuatro años gobernando y ha ejecutado ningún proyecto en materia de infraestructuras de transporte o de carreteras, que la credibilidad" la tiene "un poquito por los suelos", y debe "centrarse en gobernar y gestionar esas infraestructuras más que en seguir prometiendo, porque todavía no ha cumplido nada", según ha zanjado Juan Espadas.