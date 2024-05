SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha tildado este miércoles de "deplorable" la gestión del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de fondos europeos, y el presidente de la Junta le ha replicado defendiendo que su ejecutivo ha "multiplicado por cinco" la ejecución de dicho dinero en relación a la anterior administración socialista.

Juan Espadas y Juanma Moreno han intercambiado críticas en relación a la gestión y ejecución de fondos europeos en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el representante socialista ha aprovechado su intervención para remarcar que, al cierre del año 2023, la Junta "había recibido del Gobierno de España nada menos que 2.712 millones más" de lo que "recogió en el presupuesto inicial que trajo al Parlamento".

Tras ello, el líder del PSOE-A ha criticado que Moreno acuse de "maltrato" al Gobierno de España cuando presenta el proyecto de Presupuesto andaluz, pero luego "se calla" cuando se ven las cifras de cierre del ejercicio y, en el caso del pasado año, se ven "2.172 millones más" respecto a lo inicialmente consignado.

En esa línea, Juan Espadas ha espetado a Juanma Moreno que "maltrato" a Andalucía "eran los 11.000 millones de euros menos que recortó" a la Junta el entonces presidente Mariano Rajoy durante su etapa al frente del Gobierno central, y ha defendido que lo que no se puede considerar un maltrato "son los 34.000 millones más que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a Andalucía" en sus años de gobierno.

Tras ello, el líder del PSOE-A ha afeado a Juanma Moreno que haya dicho que "el Gobierno de Pedro Sánchez maltrata a Andalucía con los fondos 'Next Generation'", cuando "el 34% de todos los fondos estructurales que se distribuyen a las comunidades autónomas en España viene a Andalucía", una proporción que es "el doble" de lo que representa "la población andaluza" en el país, según ha puesto de relieve.

Así, Juan Espadas ha denunciado que los 'populares' "mienten a sabiendas" y "permanentemente a los andaluces" en "todos los rincones del territorio", y ha preguntado a Juanma Moreno si "de verdad está satisfecho con la ejecución de sus fondos europeos".

Además, el también presidente del Grupo Socialista ha afeado al Gobierno del PP-A que "ha dejado de invertir 230 millones en materia de agua en 2023", así como "162 millones en Formación Profesional para el Empleo", mientras que "en energía ha dejado sin ejecutar el 65% del presupuesto, más de 170 millones de euros"; en vivienda, "el 60% del presupuesto, 340 millones", y "en agricultura no ha ejecutado el 75% de los incentivos que tenía para el sector", según ha continuado desgranando Juan Espadas.

ESPADAS RECOMIENDA A MORENO QUE PONGA "UN GOBIERNO NUEVO ENTERO"

El líder del PSOE-A ha espetado al presidente de la Junta que "ese es el balance" por el que "tendrá que hacer una profunda remodelación del Gobierno", si bien ha agregado que lo que él recomendaría a Juanma Moreno es que "ponga un Gobierno nuevo entero" que incluya un cambio de presidente.

A este comentario Juanma Moreno le ha respondido que son "los ciudadanos" quienes, votando, pueden "cambiar el gobierno y a su presidente", y ha recomendado al líder del PSOE-A que "no se crispe tanto, que se serene un poquito y se centre en los asuntos".

Tras ello, el presidente de la Junta ha replicado a Juan Espadas que su gobierno ha "multiplicado por cinco la ejecución de los fondos europeos", y ha ejecutado "el 98% del presupuesto respecto al crédito inicial de 2023 por un importe de 44.480 millones", lo que representa "un 33% más de lo que se ejecutó en el año 2018", último de gestión socialista en la Junta, según ha puesto de relieve Juanma Moreno.

DATOS DEL CANON DEL AGUA

El presidente ha matizado que, "en relación con las partidas que provienen de recursos propios, la ejecución ha sido del 99%", y la del canon de mejora del agua para infraestructuras hídricas ha alcanzado la cifra histórica de 156 millones de euros", lo que supone "una ejecución del 112%", según ha remarcado para afear a continuación a Juan Espadas que el "máximo de ejecución" que de dicho canon alcanzó la anterior administración socialista fue "del 22%".

Además, Moreno ha denunciado que, cuando gobernaba el PSOE-A, "los andaluces pagábamos el canon" del agua, pero cuando los 'populares' llegaron al Gobierno de la Junta encontraron "800 millones de euros en los cajones" que los socialistas "fueron incapaces de invertir en obras hídricas a pesar de las necesidades que teníamos", ha criticado.

El presidente también ha destacado, respecto a los fondos europeos estructurales del marco 2014-2020 y los fondos de cohesión, que desde su llegada al Gobierno andaluz, han gestionado "6.770 millones de euros", con una "media anual" de 1.354 millones, y "hemos multiplicado por 4,5 las certificaciones desde el año 2018".

Así las cosas, Juanma Moreno ha concluido acusando al secretario general del PSOE-A de decir algo que "no es real", y de no utilizar "ni un solo dato" que no haya sido antes "transformado, condicionado o tensionado".