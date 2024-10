SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este miércoles sobre una posible invitación a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán al 41 Congreso Federal de su partido, que se celebrará en Sevilla entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre, que aun cuando en estos momentos esta cuestión "es totalmente prematura", ha apuntado que "lógicamente en su momento se invitará, como siempre se ha hecho, a aquellas personas que tienen o han tenido responsabilidades y si lo consideran oportuno estar, lógicamente, por nuestra parte encantados".

Cuestionado por el hecho de que el expresidente Felipe González reconoció el miércoles noche en una entrevista con TVE que no había sido invitado y si el PSOE de Andalucía quería que los expresidentes Chaves y Griñán estuvieran en una cita congresual que se celebra en territorio andaluz, Espadas ha asegurado que "no escuché esa declaración" de González, antes de precisar que "sí me consta que aún no se ha cursado invitación al Congreso Federal a nadie" y que, por lo tanto, "no hemos comenzado ese proceso".

En declaciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en una jornada científica organizada por su partido sobre el virus del Nilo, el líder de los socialistas andaluces ha argumentado que su partido en estos momentos se encuentra en una fase de ese 41 Congreso Federal que es "la elaboración de las listas de delegados en cada una de las provincias y en la recogida de avales a los jefes de delegación, a los cabezas de delegación de cada una de las provincias".

El siguiente escenario del congreso federal será "la composición de esas listas de delegados", para explicar entonces que sus planes sobre esa delegación andaluza para el 41 Congreso Federal, que se tratará de "la más numerosa, la más grande", será "convocarla en su conjunto" y hacerla coincidir con "la culminación de la ponencia federal" y en ese caso "analizarla con los delegados y delegadas".

Ha precisado que "a lo largo del mes de noviembre" como última fase, una vez elegidos a los integrantes de cada delegación regional para el cónclave federal, será la de hacer partícipes a "otros con estatus de observadores que también van a poder asistir al congreso e igualmente a los invitados".

TUDANCA Y LAS INTROMISIONES DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE

Preguntado por las críticas del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis García Tudanca, hacia las intromisiones de la Secretaría de Organización del PSOE en la vida orgánica de cada territorio y en las que había incluido a Andalucía como una de las federaciones afectadas, Espadas ha argumentado en este sentido que "las declaraciones del señor Tudanca solo las puede aclarar él" y que, por ello, "no voy a hacer una segunda relectura de su interpretación".

El también portavoz del PSOE en el Senado ha sostenido sobre la decisión de la Comisión de Garantías del PSOE de rechazar las elecciones primarias en el PSOE castellano-leonés para renovar su liderazgo antes del Congreso Federal que se trata del órgano "que tiene capacidad para interpretar estatutariamente una cuestión como esta" y, en consecuencia, "para nosotros este asunto está completamente zanjado".

Espadas ha proseguido reflexionando que "todas estas cuestiones se debaten luego en los congresos, en las comisiones donde hablamos del modelo de organización del partido y hablamos de otras cuestiones", antes de considerar que "ahora mismo lo que estamos centrados es en la organización del Congreso, porque llegará el momento de debatir y de dar nuestra opinión", escenario donde ha afirmado que "solemos ser bastante críticos con nosotros mismos, pero luego nos sentimos cómodos".

"Este es un congreso que vamos a celebrar gobernando España y, por tanto, sus conclusiones y sus propuestas son, si cabe, más relevantes, porque nuestro objetivo es poderlas llevar a cabo de inmediato", ha sostenido Espadas sobre la cita federal.