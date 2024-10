PSOE-A minimiza lo que tenga que revisar la Audiencia del caso ERE tras descartar el TC que hubiera una "trama política"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, ha sostenido este martes que lo que tenga que revisar la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a las sentencias de la conocida como 'pieza política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por los que fueron condenados, entre otros, los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es algo "accesorio" que no afecta a lo "esencial" de este caso, y es que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha dejado "cerrado" que "no hubo una trama política" por parte de la anterior administración autonómica socialista detrás de esta causa.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Josele Aguilar se ha pronunciado así tras anunciar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que elevará una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la situación de excedencia voluntaria de una de las dos magistradas designadas para dictar las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con relación al "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias.

El representante del PSOE-A ha señalado que "da igual la excedencia" de dicha magistrada --Encarnación Gómez Caselles--, "porque lo que se ha de resolver en ese caso es algo accesorio, puntual y que nada tiene que ver con lo esencial de lo que se juzgó en la trama política de los ERE", sobre lo que el TC, al resolver los recursos de amparo que presentaron varios de los condenados en esta causa, "ya ha señalado, con naturaleza de causa juzgada y, por tanto, ya no revisable, que no ha habido ninguna trama política en el asunto de los ERE".

"El Tribunal Constitucional ha sentado con absoluta claridad que en los ERE no hubo una trama política", ha incidido en subrayar Josele Aguilar, que ha remarcado que eso es algo ya "juzgado, determinado y cerrado" por el TC, que dejó claro, a su juicio, que "no hubo una trama política" ni, por tanto, "una decisión de ningún Gobierno socialista de la Junta de Andalucía de establecer un sistema irregular de los ERE, de ninguna manera", ha enfatizado.

En esa línea, el portavoz socialista ha considerado que "la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que resolver unos flecos de unas transferencias concretas de financiación que el Tribunal Constitucional ha manifestado que tendrían que revisarse, puesto que no tenía el amparo legal", pero de "lo que no queda ninguna duda" es de que "no hubo, jamás, una trama política, organizada por parte de ningún Gobierno socialista, para establecer ninguna defraudación a través de los ERE", ha aseverado.

Además, Josele Aguilar ha subrayado que "la inmensa mayoría del dinero de los ERE se destinó a lo que era correcto, al pago de las indemnizaciones laborales a todos los trabajadores que las recibieron y que las siguen recibiendo hoy en día también" por parte del actual Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A), según ha subrayado el representante socialista, que ha remarcado así que "hoy en día se siguen pagando esas indemnizaciones en base a aquellos ERE que, en su momento, fueron aprobados" en Andalucía.