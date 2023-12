Espadas cree que Moreno tenía un sueldo "incoherente" con su cargo pero le acusa de "mentir" para justificar su subida

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "tenía una retribución absolutamente incoherente" con las retribuciones medias del conjunto de presidentes autonómicos, si bien ha criticado que el jefe del Ejecutivo andaluz se ha apoyado en una "mentira" para justificar la subida de sueldo que esta semana ha aprobado el Consejo de Gobierno a través de un decreto-ley que aún debe convalidar el Parlamento andaluz.

Así, Juan Espadas ha señalado en una entrevista emitida este sábado en la Cadena SER, recogida por Europa Press, que es "mentira" que el presidente de la Junta cobre menos que los portavoces parlamentarios andaluces, como se ha defendido desde el Gobierno del PP-A para justificar la subida de sueldo de Moreno y otros 268 altos cargos de la Junta de cara al nuevo año 2024.

Con el incremento acordado por el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta pasará de una retribución anual de 71.667,36 euros, que era la prevista en la Ley del Presupuesto de 2024, a otra de 87.333 euros.

Al respecto, el líder del PSOE-A ha subrayado, de entrada, que el PP-A "criticó, hasta la extenuación, cualquier subida o retribución por parte de los altos cargos cuando gobernaba el Partido Socialista" en Andalucía, y "claramente persiguió cualquier otra medida" en relación a los altos cargos como las indemnizaciones por vivienda, y, sin embargo, desde que está en el Gobierno de la Junta "no ha modificado absolutamente nada", de forma que el PP-A "dice una cosa cuando está en la oposición y hace otra cuando gobierna".

Es más, Espadas ha apuntado que el Gobierno del PP-A "tiene ahora mismo más altos cargos que tuvo el último gobierno socialista" de la Junta, "más asesores, mayor gasto en publicidad y propaganda".

Respecto a las retribuciones, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que, en su opinión, la que cobraba hasta ahora el presidente de la Junta, antes de la subida acordada por el Consejo de Gobierno esta semana, era "absolutamente incoherente con lo que era el conjunto de las retribuciones de presidentes autonómicos".

No obstante, Espadas ha opinado que era "una cuestión que se debería haber resuelto con anterioridad, de forma progresiva, hasta alcanzar una situación coherente" con la realidad de Andalucía, la comunidad autónoma "de más población en España, con las responsabilidades que eso significa en el puesto de presidente de la Junta", según ha puesto de relieve.

En esa línea, el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha considerado que Juanma Moreno debería "haber salido explicando" que su retribución hasta ahora, "como consecuencia, entre otras cosas, de la oposición frontal del PP a cualquier cuestión de este tipo cuando gobernaba el PSOE, se había quedado absolutamente obsoleta".

SUBIDA DE SUELDO "DE UN GOLPE"

Frente a la decisión de acometer "de un golpe" dicha subida de sueldo, Espadas ha indicado que los socialistas andaluces opinan que la subida de las retribuciones del presidente se debería haber "ido resolviendo año a año, de una manera coherente, y no quedarnos en la situación en la que nos hemos quedado".

"Ahora bien, yo no voy a hacer lo que critico", ha advertido Juan Espadas para afear a continuación que el PP-A, en su etapa en la oposición, "claramente hizo lo que no debía durante al menos 20 años contra el PSOE cada vez que tenía que tomar cualquier decisión de este tipo, que además los ciudadanos comprenden mal, porque subirse el 20% del sueldo en una decisión de una mañana" es algo que "los ciudadanos no lo comprenden bien" y "hay que explicarlo mucho", según ha continuado argumentando Juan Espadas.

El dirigente socialista ha advertido de que no ha escuchado a Juanma Moreno "que dé ninguna explicación", y ha apostillado que "la peor explicación es decir una mentira" como la de que el presidente "gana menos que los portavoces parlamentarios", cuando eso "no es verdad", según ha aseverado Juan Espadas, que para comprobar esa afirmación ha animado a visitar "la web del Parlamento" para ver "cuál es el sueldo del presidente de la Junta y cuál es el de los portavoces de los grupos parlamentarios".

Por ello, el secretario general del PSOE-A ha emplazado al presidente a que "justifique la subida" del sueldo "como debe hacerla, diciendo que es en base a alinearse con los sueldos de los presidentes autonómicos de otras comunidades, en una escala intermedia, como debería haber sido ya desde hace muchos años", según ha zanjado Juan Espadas.