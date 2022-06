Espadas "felicita" al PP-A por "ganar" en los sondeos pero confía en vencer el 19J en la "encuesta definitiva"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado este lunes que "toca felicitar al PP por haber ganado las encuestas" de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo, 19 de junio, si bien ha reiterado que espera "ganar" él ese día en "la encuesta definitiva, la de las urnas, en la que opinan todos los ciudadanos que se implican y comprometan con su voto".

"En eso llevo días y semanas", ha añadido el candidato socialista en una atención a medios antes de una reunión con la cúpula directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) encabezada por su presidente, Javier González de Lara, en la sede de la patronal andaluza en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre las encuestas que han publicado este lunes varios medios de comunicación sobre intención de voto en Andalucía y que coinciden en vaticinar una victoria del PP-A en la cita del próximo domingo.

Juan Espadas ha subrayado que tras la convocatoria de elecciones "algunos venían a decirnos" a los socialistas "que para qué presentarse si aquí estaba todo decidido", pero en el PSOE-A son "firmes convencidos de que estamos en democracia" y "aquí deciden los ciudadanos, no decide la demoscopia".

"Y el 19 de junio tengo claro que lo que escucho en la calle no se corresponde con lo que nos quieren trasladar las encuestas", ha subrayado el candidato socialista, que ha invitado a los periodistas a "que estén atentos a sus pantallas y no se pierdan nada, porque probablemente lo que hoy ven no sea lo que se escuche la noche del domingo".

De igual modo, Juan Espadas ha agradecido la implicación de la militancia socialista en las actividades de su campaña electoral, teniendo en cuenta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "se le ocurrió convocar unas elecciones justo en el mes en donde más fiestas hay en la comunidad andaluza", incluidas romerías como la de El Rocío y el Corpus Christi, y con "más de 40 grados de calor".

Es decir, "todo perfectamente diseñado para que se haga cuanto menos campaña posible, y que la movilización pase desapercibida", ha sostenido Juan Espadas, quien frente a ello ha destacado el "esfuerzo de los que sí nos hemos creído que era importante hacer campaña y sí era importante trasladar el mensaje de la participación y la implicación en estas elecciones decisivas".

En esa línea, ha subrayado que los socialistas se han "empeñado en no seguir el guión que nos tenía escrito la derecha", y están mostrando en actos de campaña la "fiebre y fuerza que tiene el socialismo para rebelarse cundo nos dicen que no hagamos algo", como, según ha apostillado, ocurrió en el histórico referéndum del 28 de febrero de 1980 por la autonomía andaluza.