El secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha acusado este jueves al PP de "inventar" denuncias "obscenas" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que "se preocupa por blindar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para evitar que tenga que dar explicaciones sobre si se ha "beneficiado" de los presuntos delitos fiscales por los que se investiga a su pareja.

Espadas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la denuncia del PP ante ante la Oficina de Conflicto de Intereses en la que pide inhabilitar entre 5 y 10 años a Pedro Sánchez por "no abstenerse" en el rescate de Air Europa, una compañía que, según los populares, "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".

"Al PP ya no le queda nada más que inventar para atacar al señor Sánchez y para embarrar todo lo habido y por haber. ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las investigaciones judiciales respecto a esto que están planteando? Es absolutamente obsceno", ha criticado el líder del PSOE andaluz, que ha garantizado que en el PSOE "sí confiamos en el Estado de Derecho y en el ordenamiento jurídico y lo cumplimos, y por tanto no tenemos ningún problema".

En este sentido, ha destacado que ante el 'caso Koldo' ha planteado en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación "amplia" y no una "a la medida" como la aprobada por el PP en el Senado con su mayoría absoluta. A su juicio, "el PP se ha preocupado más de blindar a la señora Ayuso para que no explique algunas de las cosas que estamos conociendo. Su coherencia es tremenda, que se investigue solo lo que a mí me dé la gana y a quien quiera yo traer aquí a comparecer exclusivamente".

Preguntado por el motivo por el que Pedro Sánchez pide la dimisión de Díaz Ayuso por una investigación que afecta a su pareja, Espadas ha criticado que la presidenta madrileña "se permitió mentir a la opinión pública en un momento en el que tenía que explicarse" después de que haya trascendido que el abogado de su pareja habría "admitido delitos fiscales".

"QUE AYUSO SE EXPLIQUE SIN MENTIR"

"Esto es totalmente diferente a lo que dijo ayer la señora Ayuso, que prácticamente nos da razones cada día para pedir su dimisión, no solamente por esta cuestión. No directamente por la responsabilidad o no que pueda tener su pareja, sino por lo que ella conociera de la comisión de ese tipo de delitos y por lo que pueda estar o no beneficiándose como consecuencia de la comisión de esos delitos. Esta es la cuestión", ha añadido.

Espadas ha asegurado que lo que hizo Sánchez fue emplazar a Feijóo a pedir la dimisión de Ayuso "y que hiciera lo que en su momento hizo Pablo Casado, que fue denunciar una situación delictiva y eso le costó la cabeza". "No sé si Feijóo está decidiendo en este momento que su cabeza vale más la pena que la coherencia de decirle a la señora Ayuso que se explique, pero que se explique sin mentir", ha subrayado.

Tras recordar que el PSOE ha apoyado la comisión de investigación propuesta por el PP en el Senado, el portavoz socialista en el Senado ha criticado la oposición "inaceptable" de los populares desde el "minuto uno" de la legislatura "negando la legitimidad de la mayoría parlamentaria con la que se conformó la investidura, votando que no a todo, permanentemente a degüello y creando un ambiente absolutamente irrespirable en el que el presidente del Gobierno está sometido al hostigamiento y al insulto permanentemente".

En su opinión, el último 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo en el Congreso es sólo un episodio más de las "denuncias de Feijóo y los diputados y senadores del PP utilizando todo tipo de terminología y de argumentos para intentar tumbar y desgastar al Gobierno sin pensar en los efectos que eso tiene para los ciudadanos porque la gente está harta de este tipo de confrontación absolutamente estéril".

Espadas también se ha referido a la mediación del comisario de Justicia de la UE para propiciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir al PP que "entienda que no es una cuestión graciable, sino que es una cuestión de cumplir la Constitución". "El problema que tienen el PP y sus dirigentes es que al final siempre ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Es intolerable que digan que como no quiero entenderme con el PSOE voy a seguir incumpliendo la Constitución un año más. Esta incoherencia política los ciudadanos tienen que verla y es muy grave" ha añadido.