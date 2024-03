SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz han coincidido este miércoles en reclamar "explicaciones" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, sobre una supuesta "rama andaluza" del caso de presunto fraude fiscal que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las portavoces de los grupos Socialista y Por Andalucía, Ángeles Férriz e Inma Nieto, respectivamente, y su homólogo en el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han coincidido en sus ruedas de prensa de este miércoles en el Parlamento en aludir a este asunto al hilo de informaciones que, según han explicado, señalan a personas cercanas al PP andaluz --como un candidato en la lista del PP del municipio sevillano de Arahal en las pasadas elecciones locales de 2023-- como "copartícipe" o "colaborador" de la supuesta trama con la que la pareja de Ayuso se habría "enriquecido como comisionista en la compraventa de mascarillas" durante "lo peor de la pandemia" de Covid-19.

Ángeles Férriz ha recordado que, "hace una semana", desde el PP-A se reclamaba al PSOE-A "explicaciones sobre la trama andaluza del 'caso Koldo', cuando "horas después supimos que la alcaldesa de Motril (Granada), del PP" --Luisa García Chamorro-- "había contratado" con dicha trama, según ha puesto de relieve la parlamentaria socialista antes de subrayar que ahora, "cuando se han destapado los delitos del novio de Ayuso, sabemos también que cargos del PP, que aparecieron en las listas del PP de Andalucía, parece que también tienen relación en esta investigación", por lo que "las mismas explicaciones que nos pedía el PP hace una semana son las que les pedimos nosotros a ellos", ha aseverado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha enfatizado "lo que no puede hacer uno es, con total desvergüenza, empezar a dar lecciones aquí a unos y a otros cuando en tus filas tienes muchísimo que callar porque tapas".

Además, la portavoz del Grupo Socialista ha defendido que el PP-A debería "votar a favor" de la creación de la comisión de investigación en el Parlamento que ha solicitado el PSOE-A sobre la contratación de emergencia en el ámbito de la Consejería de Salud desde el año 2020 y hasta la actualidad, para "dar todas las explicaciones" al respecto si desde el Gobierno andaluz "no tienen nada que ocultar".

En esa línea, Ángeles Férriz ha sostenido que Juanma Moreno "tiene una oportunidad ante esta iniciativa" socialista de "demostrar si está frente a los corruptos o al lado" de ellos, y ha argumentado que "si vota en contra de que haya una comisión de investigación en Andalucía mientras está pidiendo comisiones de investigación a otros gobiernos o en otras instancias, estará diciendo que está a favor de tapar a los corruptos".

La representante socialista ha incidido en justificar la solicitud de comisión de investigación que ha registrado su grupo para saber dónde ha ido "hasta el último euro que haya salido de las arcas públicas" de los andaluces, y "en qué se ha traducido" eso en la situación actual de la sanidad pública, que "está destrozada" en esta comunidad mientras que la privada está "engordada de dinero público" y "no ha sido capaz de solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos", según ha sentenciado.

POR ANDALUCÍA RECLAMA "EXPLICACIONES" A MORENO

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que "dé explicaciones" sobre este asunto, que "es lo mínimo que se le puede exigir a un responsable público que tiene un caso de esta gravedad en las filas de su partido si los extremos que se han publicado son ciertos", según ha abundado.

Inma Nieto también ha aprovechado el caso para comentar que si "la corrupción siempre es despreciable en términos políticos" y "debe tener un reproche penal, una responsabilidad política clara, hacerlo en la mitad de una pandemia, aprovechando el sufrimiento de la gente, privándola de materiales que en ese momento todavía marcaba la diferencia entre protegerte de una enfermedad o no y, por tanto, podía significar salvarte la vida o no, adquiere unos tintes de crueldad inimaginable".

"Creo que el PP haría bien con dar explicaciones con mucha claridad y tomar todas las medidas que sean atinentes a la responsabilidad política que pueda conllevar lo que ha sucedido, porque, si no, lo que genera es desafección de toda una población que está asistiendo perpleja al 'y tú más' y al 'y tú menos' en el que vivimos enredados en los últimos tiempos, y que no puede ser la manera en la que estos temas se aborden en la conversación pública", ha reflexionado la portavoz de Por Andalucía.

Inma Nieto ha criticado además que Juanma Moreno "no ha dado nunca, ni en sede parlamentaria ni fuera de ella, ni una sola explicación de los casos de corrupción que han salpicado al PP en Andalucía". "No lo hizo con la escandalera de las mascarillas cuando esto sucedió en Almería", ni "cuando aquí se estuvo hablando de los 'contratos exprés', y no lo ha hecho con la alcaldesa de Marbella" (Málaga), Ángeles Muñoz, ha incidido antes de apostillar que el líder del PP-A "debería reflexionar sobre lo que supone para la población andaluza tener a un presidente de la Junta y de su partido que tiene la callada por respuesta cada vez que hay una escandalera".

Ha llamado además la atención sobre el "alarde" de "cinismo político" que, en su opinión, se dio este pasado domingo cuando el mismo Moreno que está "silente ante los casos de posible corrupción en las filas de su partido en Andalucía" se marcaba ese día en un acto del PP en Córdoba "una arenga reivindicando el Gobierno de (Mariano) Rajoy y su legitimidad", y denunciando que "lo tumbó" una moción de censura "ilegítima, cuando lo que lo tumbó fue un caso de corrupción juzgado y sentenciado, en el que el Partido Popular no sólo no colaboró, sino que desplegó a martillazos su resistencia más contundente a que se aclararan los hechos", ha aseverado Inma Nieto en alusión al 'caso Gürtel'.

La portavoz de Por Andalucía ha defendido que "esta doble vara de medir debe finalizar", y "todas las fuerzas políticas debemos ser claras y contundentes contra la corrupción, claros y diligentes a la hora de tomar medidas para que se esclarezcan las responsabilidades políticas cuanto antes, y dando explicaciones al respecto, que es lo que ahora le corresponde hacer con respecto a las últimas informaciones publicadas" a Juanma Moreno, según ha sentenciado Inma Nieto para concluir.

ADELANTE: QUE EL PP EXPLIQUE "LA RAMA ANDALUZA DEL CASO AYUSO"

También eEl portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles en rueda de prensa que "el PP tiene que explicar" lo que ha calificado como "la rama andaluza del caso Ayuso", por el hecho de que "uno de los dueños" de una de las empresas mencionadas en los contratos de compra de mascarillas es de Arahal y participó en una candidatura municipal de este partido en esa población.

"Exigimos que el PP de Andalucía explique qué está pasando", ha afirmado García acerca de "los intereses del PP andaluz implicados en la trama Ayuso", por lo que ha abogado por recuperar la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia durante la pandemia de coronavirus que llegó a exigir su grupo parlamentario, convencido de que entonces se hicieron ciertas excepciones a la contratación pública para propiciar la celeridad de los trámites y que eso "facilitó los casos de corrupción".

"Hay que poner luz y taquígrafos a unos procedimientos que están dando lugar a posibles casos de corrupción", ha apostillado el portavoz de Adelante Andalucía.