Espadas (PSOE-A) defiende que los jiennenses no se merecen un gobierno local en Jaén que "censura la cultura"

JAÉN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido que la ciudadanía de Jaén no se merece un gobierno local, conformado por PP y Jaén Merece Más, que les "avergüenza" por "volver a la censura de la cultura".

Así lo ha indicado el dirigente socialista tras conocer que el Ayuntamiento de Jaén ha suspendido la obra de teatro titulada 'Romeo y Julieta despiertan', protagonizada por Ana Belén, que estaba previsto que se representara los días 27 y 28 del próximo mes de octubre en el marco del Festival de Otoño de Jaén.

El dirigente socialista, que ha visitado en la capital jiennense los terrenos donde el Ministerio de Defensa tiene proyectado levantar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), ha apuntado que hoy día con la suspensión de esta obra de teatro, el nuevo gobierno local en el Ayuntamiento de Jaén "vuelve a avergonzar" a los jiennenses ya que se trata de una decisión que "supone la vuelta a la censura".

Así, Espadas ha destacado que los jiennenses "no se merecen" un gobierno del Partido Popular con el partido Jaén Merece Más porque es un "bochorno" la censura de todo aquello "que no se comparte".

Para Espadas, la decisión de vetar el espectáculo de la actriz Ana Belén previsto en la capital, supone "una agresión al sentido común y a la oferta cultural". "Me avergüenza como andaluz", ha dicho y ha añadido que "es la segunda vez que le pido al alcalde de Jaén que rectifique" porque "la cultura es un elemento fundamental en nuestra sociedad"

Espadas ha incidido en "el bochorno de ver cómo sencillamente se censura aquello que o no se comparte o no se conoce". "Vaya cruz que vamos a tener aquí cuatro años, siendo (el PP) la fuerza política que no ganó las elecciones y siendo capaz de volver a dar la nota y en este caso una nota muy negativa respecto nada más y nada menos que a la cultura", ha concluido Espadas.