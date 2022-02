Espadas sitúa como "objetivo" en el 28F que "Vox no pinte nada" y avisa que Moreno "no hace ascos a gobernar" con ellos

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este lunes en el Día de Andalucía que "el objetivo de las próximas elecciones en Andalucía es que Vox no pinte nada en el Parlamento ni condicione ni decida sobre los andaluces".

Espadas ha advertido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "abre un escenario en el que no hace ascos a gobernar con la extrema derecha, está preparando ese escenario, que se va a producir en Castilla y León".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir en el Parlamento al acto institucional con motivo del 28F, Espadas ha sostenido sobre el potencial crecimiento de Vox en su influencia institucional que "no queremos involución ni retroceso, sólo avance y progreso".

El líder de los socialistas andaluces ha instado al electorado andaluz a ser conscientes del escenario que se avecina en Castilla y León.

"Los andaluces debemos tenerlo claro el día de las autonómicas", ha argumentado Espadas, quien ha considerado que se plantea un escenario donde dirimir si "progreso o involución en derechos y conquistas sociales", para colegir entonces que "ésas son las alternativas y ahí estará el PSOE, este nuevo proyecto socialista, que ha aprendido de sus errores".

Espadas ha seguido apoyándose en el espejo de las elecciones en Castilla y León para remarcar que estos comicios "indican que ante falta de liderazgo y crisis en el PP, si allí hay gobierno, será de mayoría del PP con Vox", situación de la que ha deducido "la falta de liderazgo claro del PP", para reiterar entonces que "será el escenario que los andaluces tenemos que tener claro el día que toque" elecciones en Andalucía.

"No entiendo cómo Moreno Bonilla sale satisfecho de aquí diciendo con suma tranquilidad que gobierna con apoyo de Vox, sabiendo que es el principal enemigo político de la autonomía andaluza", ha afirmado Espadas, quien ha sostenido que "no es casualidad que hay una fuerza política parlamentaria que no cree en Andalucía y en el autogobierno", para seguir reprochando entonces al presidente andaluz que "ha llegado con normalidad a acuerdos en esta legislatura, de investidura y de presupuestos que consolidan retrocesos en servicios públicos y, sobre todo, en igualdad".

Tras advertir de que "mucha gente está diciendo hoy al Gobierno andaluz que no vamos bien, que estamos retrociendo, que vamos a peor", ha reiterado su llamamiento al electorado andaluz para avisarle de que se situará en el dilema de tener que decidir "si queremos un Gobierno de progreso, de futuro y que apueste por consolidar lo que hoy es todavía frágil, servicios públicos especialmente fragilizado estos últimos meses", por cuanto la alternativa será "si queremos ir hacia atrás, a la involución y con quienes no estuvieron con andaluces cuando decidimos nuestro gobierno".

Tras recordar que "la celebración es agridulce por el horror que se vive en Ucrania, donde se machaca la dignidad y soberanía e integridad del país", Espadas ha sostenido que este Día de Andalucía "reivindicamos las lecciones aprendidas en 40 años y los dos últimos de pandemia: la necesidad de que Andalucía no dé ni un paso atrás en derechos y servicios públicos, me refiero a su sanidad pública, su educación, servicios sociales y dependencia".

A estas pretensiones ha sumado Espadas "la lucha por la igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia de género y por las mismas oportunidades con independencia del rincón donde se haya nacido, donde se viva".

"Es 28F y 40 años de autonomía nos preceden, vaya por delante nuestro reconocimiento al trabajo de los andaluces y andaluzas y a quienes aquí desde el Parlamento han trabajado por el autogobierno, y han hecho posible el clamor en las calles y el referéndum de 1980 que nos ha traído hasta aquí", ha sostenido el secretario general del PSOE-A en sus declaraciones a los medios.