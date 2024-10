Carolina España recuerda al Gobierno que "ya eligió socios" y "no puede venir ahora a llorar al PP" para los PGE

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha recordado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "ya eligió socios" en el Congreso de los Diputados y que, de cara a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, "no puede venir ahora a llorar al PP". "El PP no puede tener la culpa de todo porque el que gobierna y tiene que asumir responsabilidades, como la de aprobar un Presupuesto, ni se ha sentado con el PP para verlo".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa, y en el que ha mantenido un coloquio con el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, la consejera portavoz ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez está "sometido al chantaje permanente del independentismo. Ésa es la línea que ha abierto y la línea que quiere seguir".

Preguntada sobre las advertencias del Ejecutivo central sobre el efecto que tendrá en las comunidades autónomas la no aprobación de la senda de déficit, Carolina España lo ha cuestionado. "Habría que verlo, porque cuando el Gobierno dice que se podría aumentar el déficit a las comunidades autónomas, hay que dejarlo claro: lo que nos aumentan es la deuda; no se trata de dar más recursos a las comunidades". "Lo que van a permitir es que la comunidad se endeude más. No nos están dando recursos del sistema de financiación", ha sostenido.

En este punto, ha remarcado que a Andalucía le faltan 1.522 millones de euros al año por la aplicación del actual modelo de financiación autonómica y ha ironizado sobre el hecho de que "por un lado, nos quieren condonar la deuda y, por otro, nos obligan a endeudarnos más". "Que reformen el sistema de financiación y se dejen de financiación privilegiada sólo por el chantaje para una serie de votos con los que investir a Illa en Cataluña y para que Sánchez permanezca en la Moncloa unos meses más". "Pónganse a gobernar, que tenemos un Gobierno que no gobierna. Está única y exclusivamente dedicado a pactar con unos y con otros por los votos que le faltan, porque recuerdo que ganaron las elecciones", ha sentenciado.

En contraposición a lo que Carolina España ha calificado de "ambiente tóxico", la consejera de Hacienda ha subrayado el "oasis" que supone Andalucía, que aprobará su anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2025 "en tiempo y forma". Será unas cuentas "importantes", según sus palabras, pero a las que les faltarán "1.522 millones de euros" que "nos quita Pedro Sánchez a los andaluces". "Hay dinero para otros pero no para Andalucía. Manos vacías para Andalucía y bolsillos llenos para otros", ha resumido.

Para España, el acuerdo con los independentistas catalanes en materia de financiación supone "pisotear la igualdad entre los españoles, la cohesión social y la solidaridad". "Estamos transformando Andalucía a pulmón, con una mano atada a la espalda. No es justo para la sanidad, para las listas de espera, para la educación y para los dependientes andaluces", ha enfatizado. "Tenemos que alzar la voz todos, no sólo la Administración", ha dicho, frente a una "injusticia" que "no podemos tolerar". "Son miles y miles de millones de euros para el independentismo, para los que quieren romper España. Dentro del PSOE debe haber personas que no estén de acuerdo con lo que está ocurriendo en este país. Debe haber socialistas de verdad que alcen la voz y que paren esto, que paren este atropello", ha sugerido.

En relación con la condonación de la deuda que ha puesto encima de la mesa el Gobierno central, Carolina España ha señalado que el Gobierno andaluz "estudiará todas las ofertas que nos hagan", aunque, a renglón seguido, ha reprochado al presidente Sánchez que pidiera reunirse con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y le hiciera "cero propuestas". En cuanto a si Andalucía reclamará el 100% de las competencias en materia de recaudación, la consejera ha sido tajante: "No vamos a hacer lo mismo que estamos criticando, la bilateralidad".

