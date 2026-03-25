España reivindica a las empresas como "aliadas" de transformación de Andalucía y destaca su papel en creación de empleo

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la entrega de Premios Andalucía Trade. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha reivindicado este jueves el papel del tejido empresarial como motor de la transformación económica de la comunidad y ha subrayado que las empresas son "las aliadas" del Gobierno andaluz en este proceso.

Así lo ha señalado durante la entrega de los premios Andalucía Trade, donde ha puesto en valor la internacionalización, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas andaluzas, al tiempo que ha mostrado su "orgullo" por el tejido productivo de la comunidad.

España ha destacado que un total de seis empresas han sido reconocidas en esta primera edición de los galardones, de entre 47 candidaturas presentadas, lo que, a su juicio, refleja la fortaleza del ecosistema empresarial andaluz.

En este sentido, ha felicitado tanto a las compañías premiadas como al conjunto del tejido empresarial andaluz, subrayando su apuesta por la comunidad y su contribución al desarrollo económico.

Asimismo, ha incidido en que son las empresas, junto a empresarios y trabajadores, quienes generan riqueza y empleo, desempeñando un papel clave en el avance de Andalucía.

La consejera ha asegurado que el Gobierno andaluz continuará acompañando al sector empresarial, al que ha definido como "fuerte y potente", en su crecimiento y consolidación.

Durante su intervención, España ha defendido que la percepción social del empresariado ha cambiado en Andalucía y ha afirmado que ahora existe "orgullo de ser empresario".

En este sentido, ha señalado que las empresas andaluzas representan "lo mejor que tiene Andalucía" y constituyen un elemento esencial para el progreso de la comunidad.

Ha destacado además que el tejido empresarial está formado por personas "con esfuerzo, talento, ilusión y competitividad", que son quienes están impulsando la transformación económica de la región.

La consejera ha subrayado que empresarios y trabajadores forman un binomio fundamental para el desarrollo económico, al ser los responsables directos de la creación de empleo y riqueza.

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno andaluz reconoce ese papel y mantiene su compromiso de apoyo al sector, al que considera clave en la estrategia de crecimiento de la comunidad.

España ha incidido en la importancia de factores como la dimensión empresarial, la innovación, la internacionalización y la diversificación como elementos determinantes para el éxito de las compañías.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a empresas andaluzas que han logrado abrir mercados internacionales y posicionar sus productos en países como Estados Unidos o China.

Ha señalado que la salida al exterior y la capacidad de competir en mercados internacionales son claves para consolidar el crecimiento del tejido empresarial andaluz.

Asimismo, ha defendido que el tamaño de las empresas es un factor relevante, aunque ha matizado que debe ir acompañado de una visión estratégica y capacidad de adaptación.

La consejera ha destacado también el papel de sectores como el agroalimentario o el industrial, que contribuyen a reforzar el posicionamiento de Andalucía en el exterior.

En el marco de estos premios, España ha subrayado la importancia de atraer inversión extranjera a Andalucía y ha puesto en valor la decisión de empresas internacionales de instalarse en la comunidad.

En este sentido, ha destacado el caso de la compañía suiza Pilatus, que ha elegido Sevilla para ubicar su primera sede productiva en la Unión Europea.

La consejera ha señalado que esta decisión responde a factores como el talento local, la existencia de un sector industrial consolidado y el apoyo institucional.

Asimismo, ha indicado que Andalucía cuenta con un ecosistema favorable para la implantación de empresas, con infraestructuras, formación y una cadena de suministro competitiva.

España ha destacado especialmente el desarrollo del sector aeroespacial, que ha situado a Andalucía como el segundo polo europeo en este ámbito.

Finalmente, la consejera ha defendido que el avance económico de Andalucía es fruto de un esfuerzo conjunto entre empresas, trabajadores, administraciones y sociedad.

España ha insistido en que esta transformación no responde únicamente a la acción del Gobierno, sino al trabajo colectivo del conjunto de la comunidad.

En este sentido, ha puesto en valor el compromiso diario de empresarios y trabajadores, que contribuyen al crecimiento y modernización de la economía andaluza.

Asimismo, ha destacado la importancia del factor humano dentro de las empresas, al considerar que es un elemento clave para su desarrollo y competitividad.

La consejera ha concluido reiterando su reconocimiento al tejido empresarial andaluz y su papel en la construcción de una Andalucía "mejor" y con mayor proyección económica.