Especialista apela a la educación emocional frente a la tradicional: "Si el cerebro no se siente seguro no aprende"

Cristina Gamero Cayetano. Maestra de Educación Primaria especializada en pedagogía terapéutica. Criança Montessori School participa en el curso 'Educación activa y emocional para transformar la escuela del siglo XXI' de la UPO en su sede de Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La maestra de Educación Primaria especializada en pedagogía terapéutica en el centro educativo Crianza Montessori School, Cristina Gamero, ha destacado que "es primordial abordar la parte emocional de los alumnos para desarrollar el resto de aprendizaje". Con motivo del curso 'Educación activa y emocional para transformar la escuela del siglo XXI', que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona (Rectora Rosario Valpuesta), la experta ha afirmado que "si el cerebro no se siente seguro, no aprende"

En declaraciones a Europa Press, Gamero ha explicado que este método logra un aprendizaje donde el niño adquiere los conocimientos "a través de la manipulación y de la experiencia", dirigidos por un guía de acompañamiento. De esta forma, el método Montessori "permite a los alumnos mostrar y desplegar sus capacidades". La figura de esta guía, según ha indicado, se distancia del papel tradicional del profesor debido a que "no transmite simplemente la información", sino que su implicación alcanza tanto las áreas curriculares como las emocionales y relacionales.

Dos aspectos en los que Gamero ha incidido, puesto que "tras una conducta de un niño, nos encontramos con las emociones que está expresando" y por tanto "lo que muchas ocasiones catalogamos como bueno o malo es sólo la punta del iceberg, debajo hay cosas no visibles". Por ello, ha asegurado que la labor del docente debe tratar de "acompañar y contemplar estas situaciones para acompañar al menor en el proceso de aprendizaje".

Tal y como ha explicado, el aula en el método Montessori se convierte "en un taller" en el que los niños manipulan, cogen, tocan y aprenden con libertad de elección. De esta forma, "los niños se enfrentan a las competencias del conocimiento aprendiendo por sus propios métodos", para lo que utilizan distintas herramientas Montessori como tablas, formas, ilustraciones y diferentes texturas.

El objetivo de este modelo, como ha manifestado Gamero, pasa por "desarrollar el pensamiento abstracto" de forma más tangible y asociativa. En cuanto a los resultados, la experta ha expresado que "como profesoras de este método, vemos momentos que son completamente alucinantes en comparación con la educación tradicional", puesto que los niños son capaces de expresar e identificar sus propias necesidades.

"A mí me parece increíble cómo van forjando su personalidad", ha afirmado Gamero, quien además ha incidido en que "un gran beneficio es que identifican muy bien lo que quieren al terminar el periodo escolar, saben reconocer sus metas y tratan de alcanzarlas". La experta lo ha atribuido al autoconocimiento que trabajan en las aulas, ya que permite que "construyan su personalidad e identidad expresando sus propias necesidades"

Por otra parte, ha resaltado que el profesorado "necesita una formación permanente, así como revisión interna" para conectar adecuadamente con las necesidades de sus alumnos. "Tenemos una gran preocupación para que esos niños y niñas crezcan de manera integral, priorizando que sepan identificar sus emociones antes que conozcan mucho de matemáticas", ha admitido Gamero.

Al hilo, ha insistido en que los maestros "tiene que estar de forma activa en la escuela cada día" para estar al tanto de lo que ocurre tanto fuera como dentro del aula. En esa línea, ha avisado de que "los materiales Montessori deben implementarse según convenga en cada situación", además de que "no importa tanto la cantidad de material del que dispongas, sino de cómo los utilices". "Mi mejor herramienta en muchas ocasiones ha sido coger dos cajas y que en cada una de ellas los alumnos depositen sus talentos y lo que no les guste de ellos", ha sostenido.

En este sentido, ha confirmado que el proyecto de inclusión de la escuela Crianza Montessori School "ha sido una de las mejores decisiones a nivel profesional", debido a que los resultados han permitido "la convivencia de forma natural de niños con diferentes necesidades educativas". A pesar de ser un reto difícil, Gamero ha confesado que el proyecto de inclusión en Pedagogía Terapéutica (PT) ha logrado "sacar a relucir las capacidades de niños que llegaban a la escuela muy cohibidos".

"El objetivo de las guías de acompañamiento ha sido mostrar siempre el talento de todos los niños y no poner en el foco los déficit de cada uno", ha manifestado la experta. "Estas dinámicas han causado mucho asombro entre los alumnos, ya que han conocido cualidades que no esperaban de sus compañeros" de forma no forzada, ha añadido.

Acerca de la resolución de conflictos en el ámbito de la educación emocional, Gamero ha certificado que las recomendaciones deben ir dirigidas a "validar las emociones del alumno implicado en un conflicto", ya que "en la escucha de ambas partes podemos encontrar las necesidades de cada niño" y tratar así de ponerle solución. Eso sí, "en nuestra escuela está excluida la obligación de pedir perdón, ya que cada uno es capaz de pedir lo que necesita", ha apuntado. No obstante, también ha matizado que los alumnos poseen "una capacidad alucinante para resolver sus conflictos".

Para concluir, ha querido mandar un mensaje de apoyo a aquellos profesionales del ámbito educativo que tratan de llevar a cabo este tipo de iniciativas, "pese a tener un contexto desfavorable". Según ha reconocido, "existen ganas de iniciar un cambio" así que ha recalcado que "el motor de las transformaciones empiezan en una misma", por lo que el profesorado que comienza a emplear el método Montessori verá "florecer poco a poco los resultados de su práctica".