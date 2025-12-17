Especialistas de Grupo IHP llaman a reforzar la vacunación antigripal infantil ante el repunte de gripe

Especialistas de Grupo IHP llaman a reforzar la vacunación antigripal infantil y del entorno familiar ante el repunte de gripe. - GRUPO IHP

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo IHP ha avisado este miércoles del inicio temprano y de la elevada intensidad de la temporada gripal 2025-2026 en un contexto de aumento de las infecciones respiratorias. Ante esta situación, los especialistas del grupo pediátrico andaluz han situado como objetivo principal la vacunación antigripal de la población infantil, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y con las comunidades autónomas que ven "la necesidad de ampliar progresivamente la edad de vacunación".

Según ha detallado IHP en una nota, a este objetivo se ha sumado la vacunación de padres, madres y convivientes de menores de cinco años, con el fin de "reducir la transmisión en el hogar y reforzar la protección de los más pequeños".

En este sentido, atendiendo a los datos más recientes del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), la tasa de síndrome gripal se sitúa en 164,6 casos por 100.000 habitantes, con intensidad epidémica media, "una cifra que ha superado el pico registrado en las tres temporadas previas", según el análisis comparativo publicado recientemente.

Por tanto, el informe de vigilancia ha recogido, asimismo, un aumento de las infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria y un incremento de los cuadros respiratorios en menores, con "más episodios de bronquitis y bronquiolitis en edades inferiores a cinco años".

En esta línea, el doctor y coordinador de la Unidad de Investigación de Grupo IHP, Ignacio Salamanca, ha señalado que "la evolución en otras comunidades anticipa un incremento en los próximos días". Así, Salamanca ha puntualizado que en territorios como Madrid o Cataluña se está observando una incidencia superior a la de los últimos años, con un ascenso muy marcado, y "es previsible que esta tendencia alcance a la población andaluza en el corto plazo".

No obstante, desde Grupo IHP han insistido en que la anticipación --que previene y protege-- resulta "determinante para disminuir complicaciones y contribuir a contener la presión asistencial".

Asimismo, Salamanca ha subrayado que "esperar a un aumento generalizado de casos dificulta el control de la transmisión y que el mensaje sanitario debe centrarse en vacunarse antes de que la situación se intensifique". Además, ha añadido que "la vacunación mantiene beneficios clínicos incluso en escenarios de variantes nuevas del virus".

Así, "la vacuna contribuye a reducir la gravedad y el riesgo de complicaciones, como neumonías, otitis o ingresos hospitalarios, y esto es porque a través de la vacuna se entrena el sistema inmune, por lo que las personas no vacunadas presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros más severos", ha resaltado.

En cuanto a la prioridad de la vacunación infantil, los especialistas de Grupo IHP han insistido en que "la vacunación antigripal es una herramienta clave para reducir la enfermedad y sus complicaciones". Por tanto, la vacunación en niños es "la medida con mayor impacto poblacional para frenar ingresos y la transmisión de la infección".

De forma complementaria, "la inmunización de convivientes contribuye a disminuir la circulación del virus en el hogar y a evitar complicaciones, especialmente cuando hay lactantes, menores con patologías de riesgo o convivencia con personas mayores o con condiciones crónicas".

Por otro lado, el grupo pediátrico ha llamado la atención sobre la baja cobertura vacunal en la población de dos años a pesar de estar dentro del calendario financiado, una franja en la que reforzar la captación puede resultar "especialmente relevante en una temporada de alta intensidad".

Por último, como medidas preventivas complementarias, Grupo IHP ha aconsejado mantener una adecuada higiene de manos, aplicar higiene respiratoria al toser o estornudar, ventilar de forma regular los espacios cerrados y, si aparecen síntomas compatibles, utilizar mascarilla al estar en contacto con población vulnerable. Asimismo, ha recomendado consultar con el pediatra ante signos de alarma o empeoramiento clínico, con especial precaución en lactantes y otros menores.