Estabilizado el incendio forestal en el pantano de Beznar de El Valle (Granada), que regresa a fase de preemergencia

Incendio forestal declarado el sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle. - PLAN INFOCA

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado estabilizar a las 20,00 horas aproximadamente el incendio forestal que se ha declarado aproximadamente a las 13,10 horas de este sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle, que requirió de la movilización de 19 medios aéreos y que regresa así a fase de preemergencia

Según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, en un audio remitido a los medios, se ha logrado estabilizar esta emergencia gracias a un "importantísimo despliegue" de medios realizados en la tarde de este sábado, con 125 efectivos terrestres, tres vehículos pesados de extinción y 19 medios aéreos.

De este modo, este incendio forestal ha quedado estabilizado en un intervalo de algo más de siete horas, afectando una superficie aproximada de 200 hectáreas, según las primeras estimaciones.

"Autorizamos el regreso de los vecinos que habían sido desalojados", ha explicado en relación tanto a este incendio como al registrado en Cerro Muriano (Córdoba).

"Creo que son muy buenas noticias, que una vez más nos llevan a reconocer el excepcional trabajo del Plan Infoca, de la Agencia de Emergencias y de todos los dispositivos de intervención, de seguridad, sanitario, de protección civil, una vez más dando una lección de trabajo y compromiso extraordinario que merece todo el reconocimiento de la sociedad andaluza", ha concluido.