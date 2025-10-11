Estación Diseño se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el CEO de Estación Diseño, Enrique Cirera. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior Estación Diseño ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

Así lo ha dado a conocer este sábado el Ayuntamiento de Granada en una nota después de que la alcaldesa, Marifrán Carazo, haya rubricado el compromiso junto al CEO de Estación Diseño, Enrique Cirera Salas, subrayando el papel de la creatividad y la formación como "motores de identidad cultural y desarrollo económico para la ciudad".

La alcaldesa ha defendido que "esta adhesión simboliza cómo Granada, ciudad de la música, el arte y la innovación, amplifica su identidad cultural de cara a Europa. La creatividad es motor de desarrollo, y Estación Diseño contribuye a que Granada se proyecte como ciudad del talento", ha valorado la regidora.

Por su parte, Enrique Cirera Salas ha subrayado que "Estación Diseño nace con la vocación de formar a los nuevos creadores en un mundo cambiante", y "nuestra adhesión a Granada 2031 es también un compromiso con el futuro cultural y creativo de la ciudad".

Estación Diseño es una escuela superior de diseño situada en Granada que tiene como objetivo la formación de profesionales "altamente cualificados y preparados para desarrollar su carrera a nivel internacional".

Centro autorizado por la Junta de Andalucía como Escuela Superior de Diseño, ofrece grados oficiales de Enseñanzas Artísticas Superiores --Diseño Gráfico y Diseño de Moda--, másteres oficiales y másteres propios especializados, todos ellos "adaptados a las necesidades del mercado creativo europeo".

La metodología de Estación Diseño está basada en "proyectos reales", lo que permite al alumnado asumir "responsabilidad directa sobre su aprendizaje, reflexionar, investigar y experimentar en entornos profesionales reales".

La escuela dispone de un "sólido puente con el mundo empresarial", con prácticas profesionales, bolsa de empleo, talleres especializados y eventos públicos como la Pasarela Estación Diseño, que sirven como "escaparate del talento emergente", según valoran desde el Ayuntamiento, que ha subrayado que, con esta adhesión, Estación Diseño "reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la innovación, sumándose a un proyecto colectivo que pretende situar a Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031".