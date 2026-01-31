La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) retrasa este sábado su apertura por los efectos de la lluvia engelante

Archivo - Trabajos de desbloqueo de remontes en Sierra Nevada (IMAGEN DE ARCHIVO). - GUILLE SÁNCHEZ - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado su apertura este sábado a las 10,00 horas debido a las tareas de desbloqueo de hielo que se están llevando a cabo en los remontes tras la presencia de lluvias durante esta madrugada.

Así lo ha informado Cetursa, entidad que gestiona este recinto invernal, en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha indicado también que estos trabajos de acondicionamiento se están produciendo debido al bloqueo de todos los remontes por acumulación de hielo, tras el episodio de lluvia engelante ocurrido durante la noche.

Asimismo, la entidad ha señalado que la jornada cuenta con 26 kilómetros esquiables, aunque no está permitido esquiar fuera de pistas balizadas por la presencia de un riesgo considerable por avalancha, así como el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad. También queda suspendida este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) la venta de tiques de telecabina para peatones.

La precipitación engelante es un fenómeno que consiste en la caída de partículas de agua en una zona en la que la temperatura en superficie es inferior a cero grados centígrados. Al impactar sobre la superficie de los objetos, las gotas se congelan pudiendo provocar incidencias, según la información recabada por Europa Press de la Aemet.