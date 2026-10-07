La estrategia de divulgación científica de la Universidad de Córdoba amplía su oferta para la provincia

Imagen del encuentro de la Noche en Ruta en Dos Torres. - UCO

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba (UCO) ha ampliado su estrategia de divulgación para la provincia con el mayor número de acciones de promoción hasta la fecha. La promoción de la cultura científica tiene como objetivo democratizar el conocimiento científico y hacer partícipe a la sociedad del avance de la ciencia.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que, para conseguir ese objetivo, es necesario prestar atención a los diversos públicos, atendiendo especialmente a la diversidad y la inclusión. La inclusión territorial implica que todo el territorio sea partícipe, evitando circunscribir todas las acciones a la capital y olvidando las zonas rurales, pequeñas o alejadas de la capital.

Con esa mirada, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba lleva años apostando por la vertebración territorial a través de la divulgación. Esta mirada también se encuadra bajo el paraguas del Plan Estratégico de la UCO, que defiende un compromiso firme con el territorio y apuesta por la acción de la institución académica como agente de cohesión social, dinamización cultural, innovación institucional y lucha contra desigualdades estructurales.

Así, desde sus inicios en 2012, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UCO ha incluido a los centros educativos de la provincia en talleres como 'Ingenios en Ruta' y ciclos como 'Charlas 11F' o ha facilitado el desplazamiento del alumnado a acciones en la capital como 'Café con Ciencia' y 'Lee Ciencia'.

En 2019 la unidad dio un paso más allá: celebrar acciones de promoción de la cultura científica para público general en la provincia. Así nació la 'Noche en Ruta', que convertía a municipios cordobeses en parte de la Noche Europea de los Investigadores, con conversaciones entre vecinos y vecinas del pueblo y personal investigador en torno a temas de interés social.

También se trasladó a la provincia la acción 'Clandestinas en el muro', a partir de la cual se reivindican figuras científicas a través de grafitis en las calles. Si bien esta acción sólo se había llevado a cabo en la capital, desde 2021 se lleva a la provincia, realizando desde entonces todos los murales en diferentes municipios.

Desde entonces, las acciones de divulgación científica organizadas por la UCCi se han celebrado en 54 de los 77 municipios de la provincia, alcanzando más del 70% del territorio. Además, se han celebrado eventos en pedanías como Aldea Quintana, Villarrubia o las Navas del Selpillar, atendiendo así a colegios rurales y poblaciones pequeñas.

Este año la institución da un salto numérico en este sentido. El XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba para 2026/2027 incluye a los pueblos en la gran mayoría de sus acciones, llevando algunas de sus actividades más consagradas por primera vez a la provincia o celebrando otras íntegramente fuera de la capital.

A los encuentros de la 'Noche en Ruta' ya celebrados durante el mes de septiembre en Villanueva, Dos Torres, Castro del Río y Baena, se suma la celebración de la tertulia científico-literaria sobre obras de ciencia ficción 'Cienciaficcionados' en Baena, la celebración íntegra del club de lectura sobre divulgación para alumnado 'Lee Ciencia' en Lucena y en la zona de Los Pedroches y la primera sesión del ciclo de conversaciones en torno al universo 'Mirando al Cielo' en la provincia con un encuentro en el Valle del Guadiato dedicado al eclipse de 2027.

'UCODemocrática', el programa de asesoramiento científico para representantes públicos y gestores políticos, se centrará este año en temáticas que preocupen a los diferentes municipios, con sesiones en Lucena, Baena, Los Pedroches y Puente Genil. Además, una de las sesiones de Ciencia en Ruta se celebrará también en Lucena, abordando cuestiones de desinformación en el día a día. Todo ello gracias a la colaboración de los distintos ayuntamientos y de la red de Centros de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba en municipios como Baena, Puente Genil, Lucena o Pozoblanco.

'Clandestinas en el muro' seguirá llevando grafitis de científicas a las calles de municipios cordobeses y todas las acciones de fomento de las vocaciones científicas como 'Ingenios en Ruta', 'Charlas 11F', 'Sal del Cuadro' o 'Planeta Barrio' seguirán teniendo entre sus paradas los centros educativos de la provincia.