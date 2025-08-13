Estrella Morente pondrá voz este domingo al homenaje de la Diputación a Lorca en el 89 aniversario de su asesinato

Cartel del homenaje de la Diputación de Granada a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española con motivo del 89 aniversario de su asesinato. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada rendirá homenaje un año más a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española con motivo del 89 aniversario de su asesinato. El acto tendrá lugar el próximo domingo, 17 de agosto, en el Parque Federico García Lorca del municipio de Alfacar, y contará con Estrella Morente.

La jornada comenzará a las 21.00 horas con una ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta, han informado desde la Diputación en una nota. Posteriormente, intervendrán el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez.

El acto, que estará conducido por la periodista granadina Encarna Ximénez, cerrará con la actuación de la cantaora granadina Estrella Morente, que estará acompañada a la guitarra por José Carbonell y al compás de las palmas por Curro Conde y Antonio Carbonell.

Han indicado que será una velada "de gran carga emotiva, en la que se unirán los versos de Lorca con el recuerdo personal de la artista a su padre, Enrique Morente, figura estrechamente vinculada a la obra lorquiana".

El director del Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada, Juan Castilla Brazales, ha subrayado que "como cada año, nos reuniremos para recordar su vida, su obra y su compromiso con la libertad y la cultura".

Castilla ha destacado que la elección de Estrella Morente para esta edición "no es casual", ya que "su cante nace de la raíz andaluza de la emoción profunda".

En este sentido, ha explicado que "Estrella representa esa fusión entre tradición y arte que tanto significó para Federico" y ha recordado que desde el Patronato "trabajamos para preservar y difundir su legado, y este acto es una forma de seguir haciéndolo con respeto, con memoria y con arte".

Castilla ha concluido invitando a todos los granadinos y visitantes "a que nos acompañen este próximo domingo 17 de agosto en este homenaje tan especial".