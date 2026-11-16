Estrella Morente recuerda a Manuel de Falla en Granada en el Día Internacional del Flamenco

Estrella Morente recuerda a Manuel de Falla en el día internacional del flamenco en el marco del programa 'Flamenco y Cultura' de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantaora granadina Estrella Morente ha puesto el broche de oro a la 17 edición del programa 'Flamenco y Cultura', promovido por la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de la capital y la Universidad, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Morente, que ha interpretado piezas de flamenco clásico que beben del legado del gran maestro Manuel de Falla, ha estado acompañada en el escenario por Montoyita, guitarrista de la legendaria saga de los Carbonell.

'Flamenco y Cultura' es una cita consolidada con la que la institución provincial refleja su compromiso con la promoción y difusión del arte jondo, y en la que también han tomado parte otras figuras de primer nivel dentro del panorama flamenco contemporáneo, como son Rocío Márquez, Juanito Makandé, Agujetas Chico, Águeda Saavedra, Juan Tomás de la Molía e Isabel do Diego, desde el pasado día 10.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "no podíamos terminar de mejor manera este programa, que este año nos ha dejado propuesta innovadoras que no olvidan las raíces de lo jondo, buscando el equilibrio entre vanguardia y tradición", y ha remarcado "la fuerza y sensibilidad de Estrella Morente sobre el escenario, despertando a Falla y haciendo vibrar al público".

Además, Caracuel ha indicado que "Granada es una tierra de flamenco de primer nivel, es cuna de arte y un referente mundial en este arte. Por eso, no podemos dejar de reivindicar que Granada no es únicamente un escenario para el flamenco, sino que es origen de este arte, desde sus rincones históricos hasta sus jóvenes promesas".

PROGRAMACIÓN

El programa, que dio comienzo el 10 de noviembre de la mano de Águeda Saavedra y Juan Tomás de Molía, continuó con Juanito Makandé y Agujetas Chico, seguidos de Rocío Márquez. Tres ciclos de conferencias que han abordado las nuevas tendencias del flamenco sin olvidar sus raíces.

Además, del 23 al 26 de noviembre, el flamenco ha estado presente en la provincia con talleres de iniciación. En concreto, en los municipios de Carchuna-Calahonda, Gójar, Íllora y Zafarraya.

El ciclo concluirá el próximo día 26, a las 19,30 horas en la Sala Máxima del Espacio V Centenario, con la actuación performativa 'Gozo Jondo', de Isabel do Diego. Organizada por la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la UGR, el artista Juan Diego Calzada explorará las prácticas atávicas del flamenco en relación con su sonoridad y con la manera de habitar el cuerpo en escena. La entrada será gratuita hasta completar aforo.