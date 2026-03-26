Un estudio en el que participa la UCO detecta por primera vez la malaria aviar en quebrantahuesos

Archivo - Un ejemplar de quebrantahuesos. - FCQ - Archivo

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) participa en un estudio que analiza la presencia y diversidad de parásitos de malaria aviar en aves carroñeras y expone qué factores ecológicos podrían estar influyendo en su prevalencia, detectando, por primera vez, la presencia de estos parásitos en quebrantahuesos.

Según informa la UCO en una nota, las aves carroñeras desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas al eliminar cadáveres del medio natural, contribuyendo al reciclado de nutrientes y reduciendo la propagación de enfermedades. España alberga algunas de las poblaciones más importantes de buitres de Europa, por lo que comprender los factores que pueden afectar a su salud es clave para su conservación.

La malaria aviar, una enfermedad infecciosa causada por parásitos hemosporidios y transmitida por vectores, podría convertirse en una de esas amenazas, aunque su presencia en aves carroñeras ha sido hasta ahora poco estudiada.

Con el objetivo de explorar el alcance de este riesgo emergente, un equipo científico liderado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) y en el que participa Jaime Muriel, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba y miembro del grupo de investigación Gesbio ha estudiado la presencia y diversidad de parásitos de malaria aviar aplicando técnicas moleculares avanzadas.

El estudio analiza la presencia de parásitos sanguíneos microscópicos responsables de la malaria aviar --principalmente de los géneros 'Plasmodium', 'Haemoproteus' y 'Leucocytozoon'-- que se transmiten a través de la picadura de insectos hematófagos como mosquitos o moscas negras. Para abordar esta cuestión, se analizaron 383 muestras de sangre de seis especies de aves carroñeras presentes en la península ibérica: quebrantahuesos, buitre leonado, buitre negro, alimoche, milano real y milano negro.

Los resultados revelan que, aunque la prevalencia de infección es relativamente baja (alrededor del 3,4 %), la diversidad de parásitos detectada es notable. El estudio identificó diez nuevas interacciones entre parásitos y especies hospedadoras que nunca habían sido descritas previamente.

Según el investigador Jaime Muriel, "uno de los hallazgos más llamativos es la detección por primera vez de parásitos de malaria aviar en quebrantahuesos". En concreto, el trabajo identificó un nuevo linaje de 'Leucocytozoon', al que bautizaron como 'GYPBAR01'. Este hallazgo resulta especialmente relevante porque el quebrantahuesos es una especie de alto interés para la conservación, que figura 'En Peligro de Extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Esta especie habita principalmente en sistemas de alta montaña, donde las bajas temperaturas han limitado tradicionalmente la presencia de los insectos vectores que transmiten estos parásitos.

El estudio también confirma por primera vez la presencia del parásito 'Plasmodium relictum' (linaje SGS1) en un milano real adulto. Este linaje es uno de los parásitos de malaria aviar más extendidos y mejor estudiados a nivel mundial, y en algunas regiones ha tenido efectos muy negativos sobre poblaciones de aves que no estaban adaptadas a él.

Los resultados sugieren además que el riesgo de infección no es igual para todas las especies. Factores ecológicos como el tipo de hábitat donde nidifican las aves, su comportamiento social o su grado de exposición a los vectores podrían explicar estas diferencias. Por ejemplo, las especies que nidifican en árboles o utilizan zonas más húmedas podrían estar más expuestas a los insectos que transmiten estos parásitos que aquellas que crían en cortados rocosos o áreas de alta montaña.

El trabajo, en el que también ha participado el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y la Universidad de Extremadura, señala que el cambio climático "podría modificar significativamente estas dinámicas en el futuro". El aumento de las temperaturas "favorece la expansión de los insectos vectores hacia zonas más frías y de mayor altitud donde antes no podían sobrevivir, lo que podría aumentar la exposición de especies que históricamente han estado relativamente protegidas frente a estos parásitos, como el quebrantahuesos", han señalado.

Comprender cómo circulan estos patógenos en las comunidades de aves carroñeras será fundamental para anticipar posibles amenazas sanitarias e incorporar esta dimensión a las estrategias de conservación de algunas de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica.