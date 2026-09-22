Un estudio de la UCO y el Cabildo destaca el valor ambiental del Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba

(Desde Izda.) Carmen De Prado, Ángel Lora Y José Juan Jiménez Güeto, En El Patio De Los Naranjos. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) han presentado este martes los resultados del primer análisis del "valor ambiental" de los naranjos del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral y "su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire de la ciudad".

A este respecto, el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha explicado que el estudio, desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la UCO, "pretende poner de relieve una función del Patio de los Naranjos que tradicionalmente ha quedado en segundo plano frente a su extraordinario valor histórico, patrimonial y paisajístico", en este caso "su desempeño ambiental, como uno de los grandes espacios verdes del centro histórico de Córdoba".

El trabajo, que también ha sido presentado por la presidenta del Club de Córdoba para la Unesco (CUCO), Carmen de Prado, y el doctor en Ciencias Biológicas del Departamento de Ingeniería Forestal de la UCO, Ángel Lora, pone de manifiesto que el Patio de los Naranjos "no es únicamente uno de los espacios históricos más reconocibles de la Mezquita-Catedral, sino también una infraestructura verde de gran valor ambiental".

De hecho, "su arbolado, unido a la singular configuración del espacio, permite disponer en pleno casco histórico de Córdoba de un ámbito capaz de almacenar carbono, generar oxígeno y contribuir a la filtración de contaminantes".

La investigación ha permitido estudiar individualmente los 97 naranjos existentes en el Patio -96 naranjos amargos y uno dulce-, analizando su edad, dimensiones, estado de conservación, volumen de copa y otros parámetros.

Para ello se han empleado herramientas tecnológicas avanzadas que han permitido georreferenciar con precisión cada ejemplar y calcular su aportación ambiental. Los primeros resultados "confirman la importancia del Patio de los Naranjos como auténtico pulmón verde en pleno corazón de Córdoba".

El conjunto de cítricos almacena más de 98,5 toneladas de CO2 equivalente y produce cada año más de tres millones de litros de oxígeno. Los árboles contribuyen además a retirar del aire contaminantes y partículas como monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, PM10 y PM2,5.

El portavoz del Cabildo ha señalado que "para hacerse una idea de la dimensión de estos datos, las más de 98,5 toneladas de CO2 que almacena el arbolado del Patio equivalen aproximadamente al CO2 que se liberaría al quemar unos 42.000 litros de gasolina. Además, los naranjos producen cada año más de tres millones de litros de oxígeno, una cantidad similar al oxígeno que consumirían en reposo unas 23 personas durante todo un año".

La investigación también está estudiando las propias naranjas, como indicadores de la contaminación ambiental. Los análisis preliminares apuntan a que los árboles del Patio de los Naranjos "pueden actuar como filtros naturales capaces de captar determinados compuestos nocivos presentes en el aire, contribuyendo así a mejorar la calidad ambiental" de este entorno monumental.

El proyecto se desarrolla entre los años 2025 y 2027 y contempla también la comparación de los árboles del Patio de los Naranjos con ejemplares situados en otros puntos de Córdoba, como el Alcázar de los Reyes Cristianos, y el estudio genético de sus distintas variedades. La investigación cuenta con la colaboración del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba.