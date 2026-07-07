Un estudio de la Universidad de Córdoba confirma un "deterioro gradual" del agua del Guadalquivir en su recorrido

El equipo investigador multidisciplinar que ha evaluado la calidad del agua del Río Guadalquivir en todo su recorrido. - UCO

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba (UCO) ha evaluado la calidad del agua del río Guadalquivir a lo largo de todo su recorrido, entre su nacimiento y su desembocadura, y para ello el estudio resultante "aúna parámetros fisicoquímicos y biológicos e indica un deterioro gradual a lo largo del río, a pesar de que la calidad es buena en general".

Según ha informado la UCO en una nota, el río Guadalquivir es el más importante de Andalucía y, con 657 kilómetros, vertebra la comunidad autónoma desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla, en Jaén, hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Esos datos, así como su nombre de origen árabe (Wadi al-Kabir) o su papel estratégico para la economía, la agricultura y el turismo son de sobra conocidos. Sin embargo, pocos estudios han evaluado la calidad del agua del río de manera integral a lo largo de su cauce.

Con el propósito de afrontar esa falta de conocimiento, los grupos de Biología Molecular de los Mecanismos de Respuesta a Estrés, y de Bioingeniería de Residuos: Ingeniería Verde, de la Universidad de Córdoba, se han unido en el estudio del curso completo del río.

Además, han aplicado, "por primera vez, un análisis holístico y multidisciplinar que tiene en cuenta, no sólo las variables fisicoquímicas del agua, sino también las microbianas, para examinar la calidad del agua e identificar los tramos críticos que puedan sufrir alteraciones de la misma". Junto a ellos, participa también el grupo Ecotoxicología, Ecofisiología y Biodiversidad de los Sistemas Acuáticos del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC).

A este respecto, el investigador José Ángel Siles, ha explicado que "para integrar los parámetros fisicoquímicos se usó el Índice de Calidad del Agua, un índice estandarizado usado a nivel internacional que incluye variables como el pH, la concentración de oxígeno disuelto, la turbidez del agua o la presencia de coliformes ".

Se han analizado 25 variables fisicoquímicas distintas y se seleccionaron las nueve más importantes que se aplican en ese índice de calidad del agua, con pesos ponderados, pues no todas las variables tienen la misma importancia. El investigador ha señalado que "este índice nos mostró que la calidad del río en general es buena, si bien, puntualmente, se detectaron tramos donde, como en otras cuencas hidrográficas, dicha calidad baja ligeramente".

A este análisis fisicoquímico se le ha añadido, por primera vez, un análisis biológico de la comunidad microbiana. Para ello, según ha precisado la primera investigadora del estudio, Marina Barbudo, "caracterizamos el microbioma a lo largo de todo el río y calculamos índices biológicos para determinar la calidad del agua".

Por su parte, el investigador José Alhama, ha añadido que en el estudio, publicado en 'Journal of Contaminant Hydrology', han integrado "los parámetros fisicoquímicos con parámetros biológicos" y han detectado "un descenso progresivo de la calidad, aunque manteniéndose siempre a unos niveles adecuados, a lo largo del curso del río".

La novedad de este trabajo es que aúna estas dos perspectivas, ya que cuando hay contaminantes en concentraciones muy bajas estos pueden pasar desapercibidos en los análisis fisicoquímicos. Sin embargo, a pesar de sus bajas concentraciones, los contaminantes pueden interactuar entre sí de forma compleja, generando toxicidad, un efecto que se verá reflejado en la componente biológica. Para Carmen Michán, otra de las investigadoras participantes, "la caracterización biológica ayuda a ver lo que a veces no se detecta sólo con el análisis fisicoquímico."

RESULTADOS

En el estudio se han tomado "muestras de agua de 20 puntos distintos del río, a lo largo de todo su cauce, durante el final de una época de sequía, algo importante dado que las condiciones meteorológicas influyen en la calidad del agua y éste suele ser el peor momento para la calidad del agua del río", según ha aclarado la investigadora María Ángeles Martín.

Los resultados han mostrado "un deterioro gradual, aunque no preocupante, a lo largo del río Guadalquivir, con peor calidad del agua en el tramo medio-bajo del río", algo común en todos los cauces de agua dulce, según el equipo investigador de la UCO.

Un resultado llamativo para el equipo ha sido que en el curso medio alto del río, aunque el índice de calidad del agua (los parámetros físicoquímicos) era bueno, "se detecta una alteración en los parámetros microbiológicos". En ese tramo "se produce una disminución considerable de la diversidad de bacterias, signo de deterioro ecológico, y alta prevalencia de microorganismos oportunistas tolerantes, en particular la familia Comamonadaceae".

Aunque el equipo aún busca explicación a esa alteración microbiológica, "se demuestra cómo los parámetros microbiológicos revelan algo que se escapa a la evaluación fisicoquímica. Es algo muy difícil de detectar a nivel químico, pero las alteraciones biológicas nos muestran que está pasando algo". El análisis de otros afluentes que vierten en el río o de la actividad agrícola del entorno, con un predominio de monocultivo de olivar, pueden ser líneas de investigación para tratar de explicar esa discordancia entre parámetros.

Con este estudio "se demuestra la idoneidad de este método multidisciplinar e integrador para analizar la calidad del agua en cauces de agua dulce", según ha subrayado Arturo Chica, y el equipo recomienda su uso por parte de la comunidad investigadora. Además, "podría utilizarse como modelo para diseñar mapas de riesgo que identifiquen puntos críticos y revelar posibles amenazas ambientales no detectadas con otros métodos más convencionales".