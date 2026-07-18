La Eurocámara pide endurecer las condiciones para que productos ecológicos importados usen el sello de la UE

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Andalucía suma 112 importadores y casi 22.000 operadores ecológicos

BRUSELAS/SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha respaldado este martes una reforma de las normas comunitarias sobre productos ecológicos que endurece las condiciones para que las importaciones de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico de la UE, ampliando las exenciones de certificación para los pequeños productores.

Aprobado por 37 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el texto plantea exigir, además de la equivalencia con la normativa comunitaria, requisitos adicionales de producción y control para utilizar ese distintivo a productos importados. También limita al 5% la presencia de ingredientes ecológicos de origen extracomunitario en los alimentos transformados elaborados en la UE que quieran llevar el sello europeo.

La revisión de la normativa llega después de que la Comisión Europea propusiera modificar estas reglas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de octubre de 2024 sobre el uso de ese logotipo por productos procedentes de terceros países acogidos al actual sistema de reconocimiento de la UE.

La Eurocámara ha fijado así su posición para negociar la versión definitiva de la reforma con el Consejo (Gobiernos), con la previsión de que las nuevas reglas entren en vigor antes de que expire, el 31 de diciembre de este año, el régimen transitorio aplicable a las importaciones de este tipo de productos.

El texto también amplía el margen para que los pequeños operadores que venden productos ecológicos sin envasar directamente al consumidor puedan seguir exentos de la certificación obligatoria. En concreto, eleva el umbral de facturación anual de 20.000 a 25.000 euros y duplica el volumen máximo de ventas permitido, que pasa de 5.000 a 10.000 kilogramos al año.

Según el Parlamento, la revisión responde al incremento de los precios registrado en los últimos años, que había llevado a algunos productores a superar los límites actuales y perder el acceso a esa exención.

La reforma incluye asimismo cambios en las normas aplicables a las instalaciones para aves de engorde y al acceso de los animales al aire libre durante el día, con el objetivo de reducir las cargas administrativas y los costes logísticos para el sector.

ANDALUCÍA SUMA 112 IMPORTADORES Y CASI 22.000 OPERADORES ECOLÓGICOS

A nivel Andaluz, la región contabilizó en 2025 un total de 112 importadores con actividades certificadas en producción ecológica, dentro de un sector que reúne 21.937 operadores registrados, atendiendo al criterio de contabilizar una única vez cada NIF. De ellos, 20.791 son productores, 980 preparadores y 896 comercializadores, según ha señalado la Junta a Europa Press.

Por provincias, Málaga concentra el mayor número de importadores ecológicos, con 43, cerca del 40% del conjunto andaluz. Le siguen Granada, con 20; Sevilla, con 13; Córdoba, con doce; Almería, con diez; Cádiz, con siete; Huelva, con cinco, y Jaén, con dos. Almería es, por su parte, la provincia con más productores ecológicos, con 4.670, seguida de Granada, con 4.582, y Córdoba, con 3.010.

La comunidad alcanzó el pasado año una superficie ecológica de 1.422.045,52 hectáreas, lo que supone un descenso del 2,88% respecto a 2024 y la pérdida de 42.171 hectáreas. Se trata del segundo retroceso anual consecutivo, después de que la superficie pasara de 1,516 millones de hectáreas en 2023 a 1,464 millones en 2024. Desde 2023, la reducción acumulada ronda así las 94.600 hectáreas, aproximadamente un 6,2%.

Los pastos, praderas y forrajes siguen representando el principal aprovechamiento ecológico de Andalucía, con 923.834 hectáreas, seguidos del olivar, con 133.123; los frutos secos, con 113.289, y los cereales, leguminosas y cultivos industriales, con 97.959 hectáreas.

Entre los cultivos que aumentaron su superficie durante 2025 figuran el olivar, con 961 hectáreas más y un crecimiento del 0,73%; los cultivos de plataneras y subtropicales, con un incremento del 6,05%, y el barbecho y abono verde, que avanzó un 0,89%. En sentido contrario, la superficie de cereales, leguminosas y cultivos industriales cayó un 13,91%; la de bosques y recolección silvestre, un 17,91%, y la dedicada a plantas aromáticas y medicinales, un 79,28%.

Frente al descenso de la superficie, la industria ecológica andaluza creció durante el último ejercicio. La comunidad cerró 2025 con 3.462 instalaciones, 126 más que un año antes y un aumento del 4%. Destacan las 659 instalaciones dedicadas a la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos y las 613 almazaras y envasadoras de aceite, que aumentaron un 12% respecto a 2024. Andalucía dispone también de 251 industrias de conservas y zumos vegetales, 229 vinculadas a especias y plantas aromáticas y medicinales, 197 de manipulación y envasado de frutos secos y 115 bodegas y embotelladoras de vinos y cavas ecológicos.

En cuanto a la ganadería ecológica, Andalucía registró 6.071 explotaciones en 2025, un 2,96% menos que el año anterior. Las explotaciones de vacuno de carne, con 3.045, y las de ovino de carne, con 2.080, concentran la mayor parte de la actividad ganadera ecológica de la comunidad.

El peso de Andalucía dentro de la producción ecológica española ya era especialmente destacado en los ejercicios anteriores. En 2023, la superficie agraria útil ecológica, excluidos los bosques y la recolección silvestre, equivalía al 30,4% de toda la superficie agraria útil andaluza. Además, Andalucía representaba en 2022 el 48% de la superficie ecológica de España.