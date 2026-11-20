Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 61 años de edad ha precisado traslado hospitalario para ser atendida de las heridas sufridas tras la deflagración de una bombona de butano en una vivienda de Córdoba capital.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso de los Bomberos de Córdoba recibido sobre las 22.40 horas de este jueves 19 de noviembre alertaba de la explosión de una bombona de butano en un piso de la calle Julio Pellicer, por lo que se movilizó a Policía Local y Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según fuentes de los Bomberos, los sanitarios valoraron a la familia que se encontraba en el inmueble y finalmente solo una mujer de 61 años tuvo que ser evacuada al Hospital Reina Sofía.

La explosión causó diversos daños materiales en la vivienda donde se produjo el siniestro y también en alguna habitación del piso colindante.